Quién es Djo, el actor de Stranger Things que se presentará en el Lollapalooza 2026

El actor Joe Keery, conocido por interpretar a Steve Harrington en la aclamada serie Stranger Things, confirmó su llegada a la Argentina en 2026 para participar del festival Lollapalooza. El artista, que desarrolla una exitosa carrera musical bajo el pseudónimo de “Djo”, se presentará el 13 de marzo en el Hipódromo de San Isidro. Esta visita al país forma parte de la gira mundial que realiza con su proyecto solista, el cual ya lo llevó a recorrer Europa y los Estados Unidos.

¿Quién es Joe Keery?

Joseph “Joe” Keery, de 33 años, nació en Newburyport, Massachusetts. Se puso por primera vez en la piel de Steve Harrington en 2016 con el estreno de Stranger Things. Cuando el personaje apareció, el público lo consideró el “chico malo” de Hawkins, ya que, se mostraba carismático, engreído y rudo, dispuesto a tomar lo que creía suyo. Sin embargo, el personaje demostró una evolución. Su humanidad, ingenuidad y, sobre todo, su bondad, lo posicionaron como uno de los favoritos de la serie.

Joe Kerry interpretó a Steve Harrington en la primera temporada de Stranger Things(Foto: IMDb)

Keery se graduó de la Escuela de Teatro de la Universidad DePaul en Chicago. Tenía poca experiencia frente a las cámaras antes de Stranger Things, pero sí una sólida formación, ya que realizó pequeñas participaciones en las series Sirens, Chicago Fire, Empire y en la película Henry Gamble’s Birthday Party. El actor audicionó originalmente para el personaje de Jonathan Byers, rol que finalmente quedó para Charlie Heaton. Keery recibió el papel de Harrington, trabajo que le significó un salto al estrellato.

La trayectoria actoral de Joseph Keery

El éxito de Stranger Things abrió muchas puertas para Joseph Keery. El teléfono del actor no paró de sonar. Le llegó la propuesta de protagonizar las películas Spree y Cómplice en Fuga (Marmalade). También trabajó en Free Guy: Tomando el control (Free Guy) con Ryan Reynolds, Jodie Comer y Taika Waititi. Participó en Finalmente l’alba junto a Willem Dafoe, Lilly James y Rebecca Antonaci. Además, se sumó a la quinta temporada de la serie Fargo.

Los primeros cuatro episodios de la quinta temporada de Stranger Things ya están en Netflix Netflix

Cuando el joven actor se unió a la serie de los hermanos Matt y Ross Duffer, reconoció que significó una gran oportunidad. “Me sacaron del anonimato y me pusieron en esto que me catapultó al ojo público”, dijo en diálogo con The Guardian.

Keery reconoció que la fama generó un impacto personal. “Extraño a mis amigos y mi sentido de comunidad”, sostuvo. Afirmó que lidiar con ese sentimiento le llevó algunos años, ya que, dejó su vida en Chicago a los 23 años para mudarse a Atlanta y rodar la serie.

En 2016, Joe Keery se puso en la piel de Steve Harrington en la primera temporada de Stranger Things; su personaje se convirtió en uno de los favoritos de la serie Netflix

Actualmente, Keery se enfoca en la promoción de la quinta y última temporada de Stranger Things, un viaje que comenzó hace una década. Si bien la temporada se rodó en 2024, el 26 de noviembre comenzó oficialmente la despedida con el estreno de los primeros cuatro episodios en Netflix. El actor reflexionó sobre el final de la serie durante la avant premiere en Los Ángeles.

En conversaciones con Extra, aseguró que “cerrar un capítulo de diez años fue definitivamente un momento agridulce”. Dijo que estaba “muy feliz con la forma en la que terminó” para él, personalmente. Keery afirmó convencido que a los fanáticos “les va a gustar” el desenlace. Para comprobar sus palabras, habrá que esperar al 25 de diciembre a las 22, hora argentina, fecha en la que se estrenan el quinto, sexto y séptimo episodio. El gran final tendrá lugar el 31 de diciembre.

Djo: el proyecto musical que conquistó Spotify y TikTok

Aunque la actuación le reportó fama global, Joe Keery dedicó gran parte de su energía e interés a la música. Tras abandonar la banda Post Animal debido a sus compromisos con Stranger Things, apostó por su proyecto solista. Bajo el pseudónimo artístico Djo, para diferenciarse del universo de la serie, Lanzó los álbumes Twenty Twenty (2019), Decide(2022) y The Crux (2025)

Joe Kerry saltó a la fama gracias a su papel de Steve Harrington en Stranger Things, pero hoy se dedica a la música (Foto: Instagram @djotime)

En el segundo álbum se incluye la canción “End of Beginning”. Este tema escaló al tercer puesto del Top 50 de Spotify y se volvió viral en la plataforma TikTok.

"End of Beginning" por Djo

En diálogo con Nylon habló sobre el concepto de volverse vilar y lo describió como “súper raro y muy intangible”. El músico agregó: “Está justo al límite de lo que está pasando en la industria musical ahora mismo, donde la gente busca momentos virales. Y me topé con uno por casualidad, sin hacer nada”.

La presentación de Joe Keery en Buenos Aires

Djo forma parte de la lista de artistas que se presentarán en el Lollapalooza Argentina 2026. El músico tocará el viernes 13 de marzo en el Hipódromo de San Isidro.

Djo tocará el 13 de marzo en vivo en el Lollapalooza (Foto: Instagram @lollapaloozaar)

Además, se confirmó una presentación más íntima. Djo ofrecerá un sideshow el miércoles 11 de marzo en el Teatro Vorterix, ubicado en Avenida Federico Lacroze 3455.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Irina Repetto.