Acusan a Wanda Nara de copiar el diseño de una bikini de su marca: “¡No lo puedo creer!”

Luego del escándalo que la tuvo como una de las protagonistas, Wanda Nara decidió lanzar su propia línea de bikinis llamada Wanda Swim. Ahora una emprendedora la acusa de copiar uno de sus diseños y pone en jaque a la esposa de Mauro Icardi.

Luciana Danduono, fundadora de la marca Mumbai Bikinis, le comunicó a sus 37 mil seguidores que Wanda le había copiado el modelo “Ingrid”. “Estoy indignada porque es una mina que puede pagar tranquilamente un diseñador, alguien que se encargue de todo... ¡No lo puedo creer!”, publicó en sus historias de Instagram.

Una emprendedora la acusó de copiar uno de sus diseños. Fuente: Instagram

“Ya sé por dónde viene la cosa. Estoy segura de que la que tiene puesta es directamente una muestra mía, no es una muestra que copió igual”, explicó Luciana en varios videos. “Es un modelo diseñado dentro de nuestras oficinas, por diseñadores nuestros, no es un modelo que hayamos sacado de ningún lado, las hicimos dos años seguidos con dos proveedores diferentes”, detalló mostrando una captura que indicaba que la bikini estaba lista en mayo pasado.

La comparación entre la bikini de Wanda y la original compartida por la emprendedora.

“Me lo esperaba de algún emprendedor pequeño pero no de ella. Es un diseño nuestro. Es una mina que puede pagar un diseñador, no lo puedo creer. Ya se que no puedo hacer nada porque tengo patentar los modelos pero no, la impunidad tranca”, concluyó Luciana.

Más chispazos del Wandagate: el enojo de Alejandra Maglietti

“A mí, Wanda no me pidió perdón. Wanda, no estuve con tu marido, encima. O sea, que yo merecía más perdón que la China. ¡Perdón!”, lanzó Maglietti en Bendita (elnueve). “Tiene razón Ariel Wolman de que Wanda tiene que pedirle perdón [a Maglietti]”, manifestó Edith Hermida.

Recordemos que la abogada se había referido en Twitter a la publicación de Wanda en Instagram en donde trató de “zorra” a una mujer sin revelar el nombre y exponerla al escarnio público. A pocas horas de la publicación de Wanda en Instagram, Maglietti se volcó a Twitter para decir que todo era “un show”, porque no había revelado el nombre de la persona. “Más allá de que es claro que lo de Wanda etc., es un show, en su drama (qué le es propio) se lleva puesta a otra mujer. Expone sin dar nombres y deja que reciba todo tipo de insultos. Atrasa 100 años. Mi humilde opinión”, escribió.

Sin embargo, Wanda Nara no se guardó nada. “¿Necesitás nombres boludita? o un mapa para saber quién es la put***ta que manda fotos a casados. Te lo mando por privado si sos la única que no lo entendió”.