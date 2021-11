La contundente opinión de Zaira Nara tras la nota de Wanda con Susana Giménez: “Me hago más problema que el resto”

Pasan los días y los idas y vueltas del Wandagate no tienen fin. Ahora, Zaira Nara se refirió al adelanto de la entrevista que le dio su hermana Wanda Nara a Susana Giménez el pasado martes, en la que se prometía revelar todos los detalles de la crisis de pareja.

La modelo habló con Intrusos (América) sobre el episodio y sostuvo que tras las palabras de su hermana se siente “más tranquila”. Además, fue muy cauta cuando se refirió a la supuesta crisis de pareja que atravesó con Jakob von Plessen, señalado como la persona que cubrió Mauro Icardi.

“Yo me hago más problema que el resto. Parece que no, pero sinceramente hablando, me re afectan esas cuestiones familiares y personales. Ahora que veo que todos están bien me siento mucho más tranquila, me pone muy feliz. Siento que ya está. Ya se acomodaron las cosas y ya pasó”, dijo sobre el escándalo amoroso que involucraba a su cuñado con su amiga Eugenia “China” Suárez.

Zaira Nara habló sobre la nota de Wanda Nara con Susana Giménez: “Me siento mucho más tranquila”

Ante la consulta sobre si había visto la nota de su hermana, sostuvo: “Sí. Fue muy prudente. Wanda fue muy sincera; me pareció que estuvo muy bien. Fue una charla realmente de dos amigas, pero dejando de lado el rencor. Si bien pasó muy poco tiempo estuvo muy bien”.

Por otro lado, la modelo destacó la forma en que su hermana mayor llevó adelante el escándalo y la entrevista. “Es muy difícil decir qué haría uno en una situación así. Te soy sincera, no sabría decirte ni cómo actuaría ni qué diría. No tengo ni idea. Ahora, con el diario del lunes y viendo cómo actuó y cómo habló digo que estuvo muy bien”, completó.

Jakob von Plessen, su pareja, estuvo envuelto en el escándalo porque fue señalado como la persona que cubrió a Icardi para que se encontrara con la China en un hotel de París. Por esta situación, también trascendió que la pareja estaba atravesando una fuerte crisis, que ella misma intentó desvirtuar semanas más tarde con un video de la familia paseando en bicicleta por las calles de su barrio.

“No hay nada que aclarar. Estamos bárbaro y no quiero involucrarme en el tema porque realmente, si bien es algo que me involucra porque es de mi familia, no soy protagonista, entonces no quiero hacerme cargo ni decir nada de algo que no tengo nada que ver”, sintetizó.

Por último, dejó entrever el anhelo que tiene de poder reencontrarse con su hermana para las fiestas de fin de año. “Ojalá que sí. Siempre es hermoso con tantos chicos estar todos juntos”, cerró.