Adicción y accidentes: nueve jóvenes actores que murieron trágicamente

Sobredosis e intoxicaciones lideran la lista de razones por las que fallecieron algunas celebridades

La muerte de la actriz Naya Rivera, recordada por su participación en la serie Glee, causó conmoción en Estados Unidos y en el resto del mundo.

Su deceso se unió al de otros grandes artistas jóvenes que fallecieron por diferentes causas, entre las que están problemas con drogas y medicamentos e impresionantes accidentes.

Estas son algunas de las historias de estos acontecimientos que enlutaron a la industria del entretenimiento.

Naya Rivera

La actriz puertorriqueña, reconocida por su papel de Santana López en la serie de televisión Glee, desapareció el pasado 8 de julio de 2020. La mujer de 33 años había alquilado un bote para pasear con su hijo de cuatro años, Josey Hollis, en el Lago Piru en California, Estados Unidos.

Naya Rivera murió luego de desaparecer en un lago Crédito: El Tiempo

Desde ese día las autoridades de Ventura, California comenzaron a hacer una exhaustiva búsqueda y el 13 de abril confirmaron que un cuerpo que se había hallado en la mañana era el de Naya Rivera.

Su hijo de cuatro años logró sobrevivir y apareció a las orillas del lago con un chaleco salvavidas. De acuerdo con el testimonio del menor, él y su mamá fueron a nadar, pero ella nunca regresó al bote que habían alquilado.

Paul Walker

El actor de 40 años, reconocido por su papel de Brian O'Conner en la saga Rápido y Furioso, murió el 30 de noviembre de 2013 en un accidente de tránsito. Walker iba camino a un evento benéfico que había olvidado esa mañana. Era un show de automóviles que organizó la ONG Reach Out Worlwide, según informó Daily News.

Paul Walker murió en un accidente de tránsito en 2013 Crédito: El Tiempo

Salió con prisa de su casa en Santa Clarita, California, y abordó su carro Porsche Carrera GT. Su amigo Roger Rhodas iba de conductor. El auto, que iba a alta velocidad, se salió de control, chocó contra un árbol y estalló. Ambos hombres murieron en el accidente.

Cory Monteith

Conocido por su papel protagónico en la serie de Fox Glee, Monteith fue hallado sin vida el 13 de julio de 2013. El actor de 31 años se encontraba en el hotel Fairmont Pacific Rim en Vancouver, Canadá. Esa mañana debía pagar la cuenta en el hotel y como no bajó a la recepción, los empleados del lugar ingresaron a su habitación.

El actor de Glee Cory Monteith murió en 2013 Crédito: El Tiempo

Allí fue encontrado sin vida en posición fetal y en el suelo. El 16 de julio de 2013 la autoridades estadounidenses confirmaron que la muerte del actor se debía a una sobredosis de alcohol y heroína.

Cameron Boyce

El actor falleció el 6 de julio de 2019 por una convulsión que le generó una enfermedad que le estaban tratando, informó CNN. Boyce, de 20 años, había sido diagnosticado con epilepsia y fue esta patología la que le causó un ataque que lo llevó a la muerte.

Cameron Boyce falleció a los 20 años Crédito: El Tiempo

Era reconocido por su papel en la serie de Disney Jessie. Sin embargo, su carrera comenzó a los nueve años con la película de terror Reflejos en 2008 y después, en 2010, protagonizó la película Son como niños junto a Adam Sandler.

Brittany Murphy

La actriz, conocida por su papel en películas como Clueless (Ni idea), Recién casados y 8 Mile, falleció el 20 de diciembre de 2009 en su casa en Los Ángeles, California. Según el diario El Paísesta es una de las muertes más controvertidas en la industria del entretenimiento.

La muerte de Brittany Murphy estuvo envuelta en polémicas Crédito: El Tiempo

Murphy fue encontrada por el Departamento de Bomberos en el baño de su casa sin signos vitales. Aunque las personas que la hallaron la llevaron de inmediato al hospital más cercano, Murphy murió poco después. En febrero de 2010 se determinó que su muerte había sido a causa de una neumonía con gravedad por anemia. Sin embargo, meses después se habló de una sobredosis de medicamentos.

El 23 de mayo de 2010, su novio, Simon Monjack, murió por la misma causa, lo que empezó a generar dudas en las autoridades. Al principio se creyó que eran las condiciones de la casa en la que ambos vivían pero, recientemente se habló de un posible envenenamiento.

Heath Ledger

El intérprete del Joker en la famosa película The Dark Knight murió el 22 de enero de 2008 en Manhattan, a los 28 años. Fue encontrado inconsciente en su cama por su ama de llaves y su masajista. Las mujeres se acercaron al cuerpo de Ledger que se encontraba boca abajo y notaron que no respiraba, a los pocos minutos llegaron los médicos pero no pudieron reanimarlo.

La muerte de Heath Ledger causó conmoción en el mundo Crédito: El Tiempo

La autopsia que se dio a conocer casi un mes después de su muerte, reveló que Ledger había fallecido por una intoxicación aguda de medicamentos que el actor tomaba para sus problemas de ansiedad, insomnio y depresión. Ledger ganó en 2008 el premio Oscar a mejor actor de reparto y un Globo de Oro en la misma categoría. Su reconocimiento, sin duda, se lo dio su papel protagónico del Joker.

Logan Williams

El 2 de abril de 2020 el actor que trabajó para la serie The Flash y Supernatural, murió a los 16 años. Su madre confirmó que el joven falleció por una sobredosis de opiáceos que incluían fentanilo, informó el diario The New York Post. Este es un narcótico que es conocido por ser más potente que la morfina.

Logan Williams murió a los 16 años Crédito: El Tiempo

De acuerdo con el testimonio de la mujer, Williams llevaba tres años luchando contra las drogas. "Lo intenté todo, lo único que no hice fue esposarlo a mi brazo para mantenerlo a salvo", dijo su madre al medio estadounidense.

Mark Salling

El también actor de la serie de televisión Glee, falleció a los 35 años el 30 de enero de 2018. Salling murió debido a una asfixia por ahorcamiento y su cuerpo fue encontrado colgado de un árbol cerca de su casa en el Valle de San Fernando, California, según el diario El Mundo.

Mark Salling falleció en 2018 Crédito: El Tiempo

El actor se encontraba en un proceso legal tras ser acusado de posesión de pornografía infantil. En 2017 se había declarado culpable y estaba a la espera de una sentencia que le hubiera implicado de cuatro a siete años en prisión.

Anton Yelchin

El famoso actor de 27 años murió el 19 de junio de 2016 en su casa en Los Ángeles. Yelchin a la 1.10 se acercó a su auto, y este se deslizó hacia atrás, dejándolo prensado contra un pilar de ladrillos y una valla de seguridad, informóCNN.

Anton Yelchin murió en 2016 Crédito: El Tiempo

La autopsia reveló que el actor murió por asfixia traumática tras ser prensado por el vehículo. Yelchin era reconocido por su interpretación de Pavel Chekov, en la serie de películas de Star Trek. También participó en otras producciones como Terminator Salvation, Beyond y Only lovers.