El saludo de la China Suárez al hijo de Benjamín Vicuña en medio de los rumores de mala relación con el actor

Este miércoles, el pequeño Beltrán, hijo de la modelo Carolina Pampita Ardohain y del actor Benjamín Vicuña, cumplió diez años y recibió muchos saludos a través de las redes sociales. Uno que sorprendió fue el de la actriz María Eugenia la China Suárez, quien le dedicó un tierno posteo en su cuenta de Instagram en medio de los rumores de la mala relación con su expareja.

El trío Pampita, Vicuña y Suárez volvió a coincidir, pero esta vez de manera virtual a través del cumpleaños de Beltrán. Cabe mencionar que el matrimonio entre Vicuña y Ardohain se rompió luego de que la modelo lo encontrara junto a la China Suárez. A partir de ahí la actriz comenzó una relación amorosa junto al chileno y fruto de ese amor nacieron Magnolia y Amancio. No obstante, el vínculo finalizó el año pasado y ahora la ex Casi Ángeles está de novia con Rusherking, el cantante de trap de 21 años.

A pesar del vínculo que terminó, María Eugenia Suárez mantiene un especial cariño con Beltrán, que es hermano de Magnolia y Amancio, y este miércoles compartió una foto en que se lo ve junto al pequeño: “Feliz nacimiento al hawaiano que nos robó el corazón. Que lleva alegría adonde vaya. Gracias por ser tan buen hermano. Te queremos infinito, Beltru”, escribió la protagonista de El hilo rojo. En la imagen se lo ve a Beltrán sonriente rodeada de Magnolia y la China, quienes tiran besos a la cámara.

Beltrán Vicuña Ardohain cumplió diez años y recibió el saludo de su padre, su madre y María Eugenia Suárez.

Cabe mencionar que la publicación se dio en el medio de los rumores que habría entre María Eugenia Suárez y Benjamín Vicuña. Desde LAM (América), Yanina Latorre cuestionó su maternidad ya que a su parecer la actriz salía mucho de noche y descuidaba a sus hijos. Tras estas palabras, la China salió a defenderse mediante un tuit y manifestó que estaba con sus hijos todo el tiempo salvo los días en los que su papá los cuida: “Cuando puede, por supuesto, pues viaja mucho por ‘trabajo’”, escribió la actriz haciendo referencia al poco tiempo que Magnolia y Amancio pasan con el actor chileno.

Por su parte, el protagonista de El primero de nosotros (Telefe) fue consultado por estos dichos aunque prefirió guardarse su opinión: “No hablo. No voy a hablar ni de ella ni de su momento. Me parece que no me corresponde”, manifestó el trasandino, y agregó: “Las cosas que debemos hablar, que son de nuestros hijos, tenemos una forma y listo. El resto no puedo salir a comentar cosas que no me corresponden”, concluyó.

Los saludos a Beltrán Vicuña por su cumpleaños

Beltrán Vicuña Ardohain es el segundo de los tres hijos que tuvieron Pampita y Vicuña. A Bautista y Benicio, se le suman Magnolia y Amancio, los hijos que tuvo su papá con la China Suaréz; y Ana Moritán Ardohain, la hija que Pampita tuvo con Roberto García Moritán.

“Feliz vida amor mío @beltranvicuña Así en mis brazos hoy y siempre”, le escribió la conductora del Hotel de los Famosos (ElTrece) junto a varias imágenes en la que ambos están recostados sobre la cama. “Feliz cumpleaños mi hombrecito valiente. 10 años desde que apareciste como un gnomo hawaiano. Voy a seguir cuidando tus pasos y aprendiendo de ti. Te amo”, escribió Benjamín Vicuña junto a una imagen en la que ambos cocinan.