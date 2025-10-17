Agustina Peñalva habló tras la difusión de su caso y agradeció el apoyo de otra periodista que también denunció a Graziano por acoso

En las últimas horas, la periodista Agustina Peñalva -que trabaja en C5N y también cubre al club San Lorenzo- reveló que denunció penalmente al economista Walter Graziano por acoso. A un día de su descargo público, volvió a referirse al tema, dijo que fueron “las 24 horas más difíciles” de su vida y le agradeció a la periodista Guadalupe Vázquez, que también denunció al hombre de 65 años años.

En su programa de C5N Andate a Dormir Vos, que se transmite a la medianoche durante la semana, Peñalva detalló cómo vivió la repercusión que tuvo su denuncia y volvió a insistir por un cambio en la Justicia respeto al acoso y hostigamiento. Y es que según su relato del jueves a la madrugada, fue a cuatro comisarías, hizo tres denuncias penales y aún así la actitud de esta persona no cambia.

Tras varios agradecimientos a la gente que le escribió vía redes sociales y a distintos colegas, Peñalva expresó: “Fueron las 24 horas más difíciles de mi vida, sumado a los dos meses más de terror. Realmente para mí fue un día muy difícil porque yo me venía negando a hacer pública esta noticia tan difícil que me costó tanto”.

La periodista insistió que no quiere ser el centro mediático y dijo que quería aprovechar su programa para pedirle más acción a la Justicia ante las denuncias de otras mujeres que son acosadas. “La Justicia tiene que funcionar distinto. No podés esperar a tener tres denuncias, un botón antipánico y tener que hacer una denuncia pública para que la se acelere. Las penas que hay por hostigamiento y acoso son muy bajas, por lo cual me parece que hay varias cosas para modificar”, marcó.

Fue así que mencionó a la periodista Guadalupe Vázquez, que denunció a Graziano años atrás ante la Justicia de la provincia de Buenos Aires. “Nuestra colega Guadalupe Vázquez fue la primera persona que tuvo una causa con esta persona, se contactó conmigo, me contó todo lo que ella había pasado, me contó que él había estado detenido un mes. Ayer no la quise nombrar porque no era pública su denuncia. Ella se contactó [ayer] conmigo nuevamente por teléfono. Le quiero mandar un abrazo grande a ella que lo expuso y se puso a disposición y eso también me ayudó”, expresó Peñalva.

Según pudo averiguar este medio, la última denuncia se radicó el viernes pasado en la Fiscalía 18 de la Ciudad, a cargo de Juan Cruz Ártico; está caratulada como hostigamiento. Enterado Graziano de que ingresó esta presentación, se presentó en la fiscalía con un abogado. Ártico le impuso una serie de medidas restrictivas al economista: entre ellas, está imposibilitado de acercarse a la periodista y de contactarla a través de cualquier medio.

A pesar de las medidas que impuso la Justicia contra Graziano, la periodista reclamó que no es suficiente. “Se queda bastante corta teniendo en cuenta que es una persona que estuvo internada, que tiene problemas psicológicos, que es impredecible. Vos no sabés cómo va a reaccionar. Me parece que la Justicia podría tomar otras determinaciones teniendo en cuenta que tiene dos denuncias previas y que estuvo detenido”, pidió.

Ya sobre el final y aclarando que no desea volver a referirse al tema públicamente, Peñalva insistió que el miedo lo sigue teniendo e insistió: “Que la tobillera la tenga puesta él porque yo tengo que ser la que se tiene que encargar de salvarse. El sistema tiene que estar enfocado en cómo condenar a la persona que ataca, no en cómo condenar a la víctima. A mí cada cuatro horas el botón antipánico se me apaga porque se queda sin batería”.

“¿Cuánto vale nuestra vida como para que la decisión dependa de un tipo? En algún punto también tu vida depende de la Justicia", cerró.