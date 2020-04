Al detalle, cómo fue el vuelo de Marcelo Tinelli que le valió una causa judicial

Se conocieron detalles del vuelo privado por el que se le abrió una causa judicial a Marcelo Tinelli Crédito: Archivo

En los últimos días se supo que la Justicia Federal abrió una investigación para determinar si el conductor de televisión Marcelo Tinelli utilizó un vuelo humanitario para que le trasladara hasta Chubut, donde pasa el aislamiento obligatorio por la pandemia del coronavirus junto a su familia, una valija con pertenencias personales. Ahora, se conoció cómo fue el minuto a minuto del vuelo privado que desató la polémica.

Según aseguró Jorge Rial durante la última emisión de Intrusos , el ciclo que conduce por América , Tinelli tiene una estrecha relación con la aerolínea Baires Fly , a la que consultó sobre un vuelo que pudiera llevar una medicación desde Buenos Aires hasta la provincia de Chubut. Actualmente, el conductor y productor de televisión se encuentra en la localidad de Esquel cumpliendo la cuarentena obligatoria, que fue el primero de los escándalos que se desataron alrededor suyo en las últimas semanas.

"Eso es normal, y en tiempos de pandemia, es más frecuente que lo pregunten, y hay que declararlo", contó Rial en Intrusos . "Tinelli estuvo así una semana y ya tenía esos medicamentos aprobados por OSDE, pero como no aparecía ningún viaje al sur, él llamó y pidió el avión con los medicamentos, y del otro lado le dijeron que tenía que ser un vuelo sanitario y/o humanitario". Así, Rial explicó que desde la aerolínea la respuesta fue que se iban a comunicar con la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y volverían a contactarlo.

"Hasta ahí todo bien", hiló el conductor de Intrusos . "El vuelo costó 11.400 dólares, más o menos. Un vuelo que fue y vino en el día. Pidieron el permiso y se especificaron que eran medicamentos. Luego de que ANAC lo aprobase y de la declaración jurada, le dieron el okey. Hasta ese momento, nadie había invocado el nombre de Tinelli, porque además como esos vuelos tienen prioridad nadie anda pensando que están usando un avión porque sos un hijo de p... que lo quiere para llevar una Play Station. Entonces se lo dan".

A continuación, Rial dió a conocer una serie de conversaciones que tuvo con personal de la aerolínea. "¿Solamente la palabra de la empresa y la declaración jurada sirven como garantía de que llevaron medicamentos?", se preguntó Rial. "Llamé y me dijeron que sí, pero este es el primer contraste, porque me cuentan que cuando se hacen estos pedidos se adjunta el detalle de lo que se lleva. Me dijeron que en el 90% de los vuelos sanitarios, te piden el detalle. En este no lo hicieron, aunque tampoco sabían que eran para Tinelli, por lo que ahí no hay algún empleado cholulo", sostuvo el papá de Morena Rial .

Por fuera de los empleados de Baires Fly, el conductor de Intrusos habló con una vocera de ANAC. "Me dijo 'nosotros nunca pedimos el detalle porque estaríamos violando el secreto médico, no podemos preguntar lo que llevan'. Es por eso la declaración jurada, prevemos cualquier quilombo posterior y así la empresa de aviación se hace cargo de lo que llevan", añadió.

Además de distintas fuentes con las que habló sobre el detalle del bolso que se trasladó a Esquel, Rial reconstruyó todo el recorrido del bulto desde cero. "El secretario o chofer de Tinelli va a OSDE y le dan la medicación. La pone en un bolso, no una valija. El medicamento en sus cajas. De ahí se va directo a Aeroparque. Lo entregan al piloto y entra", comenzó. "¿Cómo se revisa esto en el escaner? ¿Qué muestra? No hay uno solo escaner. Me dijeron: 'A veces se te pueden pasar'. Hay uno sobre Sarmiento, pero hay otro que entrás por la calle La Pampa, y la usan mucho los políticos, diplomáticos y algún que otro famoso. Y también hay una tercera más que no me quisieron decir", dijo el conductor sobre el trato exclusivo que reciben algunas personas en el Aeropuerto Jorge Newbery.

"El bolso de los medicamentos de Tinelli entró por la puerta de Sarmiento, pasó por donde tenía que pasar", continuó. "Pregunté qué se vio, porque pasó por el escaner, y acá está la otra contradicción. Él, que lo vió, está dispuesto a declararlo. Yo diré 'habría', pero a mí no me dijeron eso, a mí me lo confirmaron. Lo diré por las dudas, que no se habrían visto medicamentos ni nada que se pareciera a eso", manifestó. Sin embargo, el testimonio obtenido por fuentes vinculadas al aeropuerto contrasta con otras fuentes, que aseguraron que efectivamente se vio medicación en el escaner. "Pregunté y me dicen que efectivamente llevaba la medicación, y que quizás por ahí también había un pulover, un par de camperas, algo que pidieron. Pero la medicación fue, según el permiso de ANAC y la compañía del vuelo", puntualizó.