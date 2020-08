Alejandra Maglietti abrió la posibilidad de un romance con Hernán Drago Fuente: Archivo

Hace algunos días, la posibilidad de un romance entre dos figuras del espectáculo y las pasarelas empezó a sonar con fuerza. Se trata de Alejandra Maglietti y Hernán Drago, quienes mantuvieron un coqueteo en el programa que conduce Pampita Ardohain.

Maglietti reconoció que apareció una cierta "chispa" durante el programa de la exjurado del Bailando. "Fue culpa de Pampita. La que empezó a agitar ahí o a tratar de unir puntas fue ella. Casi que Pampita hizo todo", expresó Maglietti.

Entre risas, la modelo reconoció: "Lo conozco hace muchos años [a Drago] y siempre fue un compañero de trabajo. Es un señor. Y cuando uno conoce todo el pasado de alguien y sabe que es un tipo de 10, obvio que le da una chance".

Pero los halagos hacia Drago no quedaron ahí. Sin titubear, la rubia expresó: "Aparte, ni hablar de la parte física, no solo hablo de eso. Tengo que decir la verdad. Claramente me parece lindo". E indagó: "Lo que más me gusta son sus ojos, son hermosos. Tiene buena onda y cuando lo conocés a nivel personal siempre me gustaron sus valores, siempre fue tranquilo, de perfil bajo".

Sin embargo, Maglietti aclaró que nunca mantuvo ningún tipo de vínculo amoroso con el modelo, ya que anteriormente se encontraba en pareja con Jonás Gutiérrez. "Yo estaba en pareja, él también y nunca hubo intención de nada, en absoluto. Él siempre fue un señor y yo una dama".

En este sentido, Maglietti admitió que conoce a Drago desde hace mucho tiempo, ya que ambos se dedicaron al modelaje y se cruzaron en varias oportunidades. "Viajé un montón con él. Pero nunca chapamos, solamente una súper amistad. Antes de esto hablábamos mucho más por temas laborales y por otras cosas que ahora, que se cortó un poco. Calculo que le da como un poco de vergüenza. Si ahora le hablo es raro, ¿no?".

Y antes de cerrar el tema, Maglitti indicó con picardía; "¿Si tengo que poner en número de ganas de un acercamiento? Un ocho o un nueve", y dejó abierta la puerta a una respuesta por parte de Drago.