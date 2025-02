Quién es Juan Manuel, el abogado con quien Alejandra Maglietti espera a su primer hijo

El miércoles, Alejandra Maglietti hizo pública una especial noticia: a los 37 años está en la dulce espera de su primer bebé, un varón, junto a su pareja. La modelo se quebró en vivo al hablar de su camino para convertirse en madre y aseguró que uno de sus sueños era formar una familia. Asimismo, no dudó en expresar su amor y agradecimiento a la persona con la que decidió concretar este proyecto: Juan Manuel, su novio. Él es abogado y tiene un perfil extremadamente bajo. Están juntos desde hace dos años y conviven en Puerto Madero.

En diciembre de 2024, la abogada contó en diálogo con ¡Hola!, que decidió congelar óvulos: “Tomé la decisión y estoy feliz, porque ahora vivo en pareja, me gustaría ser mamá, y siento que eso me da la herramienta para concretarlo en algún momento. Si bien no es una garantía absoluta, la posibilidad está y eso me genera tranquilidad”, sostuvo en aquel momento. El miércoles, en pleno vivo de Bendita (elnueve) reveló que está embarazada de 13 semanas. Agregó que “se dio de manera natural” y que la tomó “totalmente por sorpresa”.

Alejandra Maglietti confirmo que espera a su primer hijo

En esa misma línea indicó que a fines del año pasado se realizó un test de embarazo. Como pensó que el resultado era negativo, consultó con su médica, quien le ordenó que se realizara un análisis de sangre. En diciembre, mientras estaba en plena emisión en vivo de Bendita, le confirmaron por mensaje que estaba embarazada. Con la emoción a flor de piel, explicó que todo fue rápido y sorpresivo y que, tanto para ella como para su pareja, era “todo nuevo”.

Pero, ¿quién es el hombre que le robó el corazón a Maglietti y con quien formará una familia? “Mi novio es industrial. Es abogado, igual que yo, pero se dedica a lo industrial. Se dedica a hacer envases”, contó la modelo durante su paso por La noche de Mirtha (eltrece) en octubre del año pasado. “Nos llevamos bien. No nos casamos, pero vivimos juntos”, comentó.

Maglietti junto a su novio Juan Manuel (Foto: Instagram @alemaglietti)

A diferencia de su anterior pareja, el exjutbolista Jonás Gutiérrez, Juan Manuel tiene un perfil bajo y no se expone en las redes sociales. Es más, en noviembre de 2024 la abogada subió la única foto de ambos juntos. Se trató de una selfie que se tomaron abrazados en un asesor, pero a él no se le vio la cara.

Alejandra y ‘Juanma’ están en pareja desde hace dos años y conviven en Puerto Madero. En diálogo con ¡Hola!, la modelo admitió que se considera “un poquito intensa” a la hora de compartir casa. “Me gusta estar con esa persona, compartir tiempo. Soy cariñosa, bastante atenta y pretendo que también lo sean conmigo. Me gusta estar pendiente, no te voy a dejar en banda nunca, soy superleal y compañera”, sostuvo.

Alejandra Maglietti anunció que está embarazada de su primer hijo (Foto: Instagram @alemaglietti)

Además de hacer público su embarazo en televisión, Alejandra también hizo un posteo en Instagram con una foto de su pancita de 13 semanas. “Hoy quiero compartir con ustedes una alegría inmensa… ¡Estoy embarazada! Una nueva etapa comienza y quería compartirla con ustedes“, escribió en la publicación y siguió: “Pero, esta bendición no viene sola, porque en estos días también recibí algo que me llena el alma: el cariño de tanta gente hermosa que me acompaña y me desea lo mejor. Sus mensajes, su amor y sus palabras tan lindas me hicieron sentir más querida que nunca”.

“Gracias, de corazón, por estar, por compartir esta felicidad conmigo y por hacerme sentir que esta familia es mucho más grande de lo que imaginaba. Se viene un camino nuevo y quiero que sean parte de cada paso. ¡Los quiero muchísimo!“, sentenció. Rápidamente, sus seguidores y colegas del medio como Ailén Bechara, Vicky Braier y Virginia Gallardo le extendieron sus felicitaciones.