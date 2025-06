El emotivo mensaje que le dedicó Antonela Roccuzzo a su mejor amiga por su cumpleaños

Desde que la familia Messi se trasladó a Miami para iniciar una nueva vida, a raíz de que Lionel firmó contrato con el Inter Miami, el club del que es copropiedad de David Beckham, todos se adaptaron a vivir en Florida y, aunque algunas cosas cambiaron con el tiempo, lo más importante sigue intacto: los valores, la esencia y la amistad. Esa conexión se mantiene fuerte estén donde estén, y así lo demostró Antonela Roccuzzo en su cuenta de Instagram, lugar en el que dejó en claro que, a pesar de la distancia o los cambios, lo verdaderamente significativo no se pierde, como su amistad con Daniella Semaan.

"Happy Birthday Dani", escribió la esposa de Lio Messi en su posteo (Foto: Instagram @antonelaroccuzzo)

“¡Feliz cumpleaños, Dani 🎂🎂! Soy muy afortunada de tenerte en mi vida. ¡Por muchos más recuerdos increíbles juntos! Te quiero siempre“, escribió Roccuzzo en su reciente post, acompañado de una hermosa foto en la que se las ve a ambas sonreír y mirar a la cámara. En la misma, Antonela luce un vestido negro y su amiga, uno rosa. Rápidamente, Semaan le respondió y compartió las fotos en sus propias stories; “I love you so much”, escribió. Lo cierto es que hace más de diez años que mantienen su amistad y se conocieron gracias a sus respectivas parejas, Lionel Messi y Cesc Fàbregas, quienes también forjaron un vínculo muy cercano desde que eran jóvenes en el club Barcelona.

El posteo que la empresaria le dedicó a su mejor amiga (Foto: Captura Instagram @antonelaroccuzzo)

El lazo entre Antonela y Danielle se fortaleció gracias a la convivencia en Barcelona, la cercanía de sus familias y el hecho de que compartían situaciones similares, como ser mujeres independientes, parejas de futbolistas y madres. Desde entonces, se convirtieron en grandes cómplices y lograron mantener su amistad, incluso después de que sus parejas se mudaron a diferentes equipos y países. Muchas veces se las ve juntas en eventos, de vacaciones familiares y en redes sociales.

Hace unos meses, la esposa de Lionel Messi compartió unas fotos con su amiga donde se las veía a las dos con ropa deportiva y muy relajadas en el jardín de una casa. “Ojalá todas tuvieran una Dani en su vida. I love you and miss you. @daniellasemaan”, había escrito la mamá de Thiago, Ciro y Mateo en aquella oportunidad. “Muy cierto. Y tú, la mejor amiga que podría tener”, aportó Fàbregas. “I miss you more”, le respondió Daniella, quien dejó entrever que, aunque viven en países distintos, siempre se tienen presentes la una a la otra.

Algunas de las fotos que Daniella publicó en su cuenta con Anto Roccuzzo (Foto: Instagram @daniellasemaan)

Quién es la mejor amiga de Antonela Roccuzzo

Daniella Semaan es una modelo libanesa nacida el 4 de junio de 1975 en Miziara, un pequeño pueblo del norte del Líbano. Comenzó su carrera en el modelaje en Beirut antes de mudarse a Londres, donde se casó con el empresario Elie Taktouk, con quien tuvo sus dos hijos mayores: María y Joseph. Luego, se divorció y conoció al futbolista Fàbregas, con el que se casó en 2018 y tres hijos más: Lía, Capri y Leonardo.

Antonela y Daniela junto a sus hijos (Foto: Instagram @daniellasemaan)

Daniella es conocida por su estilo elegante y su presencia en redes sociales, donde comparte momentos familiares y su vida junto a Cesc. Al poco tiempo de mudarse a Barcelona junto a él, conoció a Anto Roccuzzo, con quien mantiene una estrecha amistad desde entonces.