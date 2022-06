El hotel de los famosos: Alex Caniggia y Chanchi Estévez se pelearon de nuevo y tuvieron que separarlos

Una nueva situación de tensión entre Alex Caniggia y Maximiliano “Chanchi” Estévez se vivió en la última emisión de El hotel de los famosos (eltrece). Todo ocurrió mientras Lissa Vera y Sabrina Carballo se enfrentaban en el “desafío de la H” para seguir en el certamen. Una indicación de Locho Loccisano enfureció al exfutbolista y generó una reacción física que terminó en un enfrentamiento.

Desde hace tiempo, la alianza entre Alex y Chanchi en el reality se rompió. Durante varias semanas, ambos formaron parte de “La Familia”, el grupo que está bajo el mando del exfutbolista y que se las arregló para dejar a varios participantes fuera del camino durante la competencia.

Sin embargo, el hijo de Claudio Caniggia y Mariana Nannis se cambió de bando y actualmente se muestra junto a Lissa Vera y Locho Loccisano, entre otros. En ese contexto, se vivió un nuevo enfrentamiento entre los referentes de los dos equipos y todo escaló casi hasta llegar a la violencia física.

Mientras Vera y Carballo jugaban el desafío e intentaban mantener su lugar en el reality, ambas contaban con el apoyo de los distintos grupos. Todo transcurría con normalidad, hasta que Locho intentó darle una indicación a la exBandana para ayudarla a superar el desafío. Además de gritarle, el famoso le hizo gestos que parecían ser un consejo.

El cruce entre Alex Caniggia y Chanchi Estévez

Según el reglamento de El hotel de los famosos, los participantes que están afuera no pueden dar indicaciones y colaborar con quienes participen en el desafío. Por ese motivo, Chanchi estalló y le dio un empujón. “No se dan indicaciones, eh”, le dijo Estévez muy enojado.

Más allá de la sorpresa de Loccisano, quien reaccionó de forma más efusiva ante esto fue Alex Caniggia, que estaba sentado junto a su compañero. “No lo toqués, gato ¿Qué lo tocás? ¿Qué te pasa?”, lanzó. Lejos de quedar ahí, ambos se pararon de sus asientos e intentaron enfrentarse.

En el medio también estaba metido Martín Salwe, que separaba a ambos involucrados y al mismo tiempo increpaba a Caniggia. La situación terminó con Alex atrapado por tres personas y Chanchi Estévez alejado de la situación.

De frente a cámara, el exfutbolista explicó su punto de vista del conflicto: “Locho seguía dándole indicaciones a Lisa, algo que no se puede hacer”. Ante esta situación, justificó su accionar y aseguró que la aspereza entre ambos fue por responsabilidad de Caniggia. “Yo le gritaba, pero él no me daba bolilla. Un poco lo empujé para decirle ‘no des más instrucciones’ y ahí Alex saltó como justiciero y casi nos vamos a las manos, pero no pasó nada. Fue algo de la energía que se manejaba en ese momento en el juego”, contó.

El conflicto entre Alex Caniggia y Martín Salwe

Este no es el primer enfrentamiento físico que el famoso tuvo con otro participante. A raíz de un comentario del locutor sobre quién se merecía el premio de la competencia, Caniggia se enojó fuertemente y le insinuó que quería ir lejos de las cámaras para pelear.

Alex Caniggia quiso irse a las manos con Martín Salwe

La negativa de Salwe y la intervención del resto de los famosos generó que todo quedara allí y no pasara a mayores. Sin embargo, la tensión sigue en aumento y queda en evidencia en cada uno de los cruces.