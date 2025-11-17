Terminaron en París: la China Suárez contó cuál fue el primer mensaje que le mandó Mauro Icardi

Este lunes, Moria Casán entrevistó a María Eugenia “La China” Suárez en su programa matutino llamado La mañana con Moria (eltrece). En compañía de Mauro Icardi, su pareja, la actriz contó, entre otras cosas, cómo fue el inicio de la relación con el futbolista y cuál fue el primer mensaje que le envió él para conquistarla.

Según el testimonio de Suárez, ella viajó desde Madrid -donde participaba del rodaje de la película 0bjetos- a París para encontrarse con Icardi tras un largo periodo de conocimiento virtual vía WhatsApp. “Te vi darle un beso y no podés aguantar las ganas de besarlo. Estás enamorada, más allá de todo”, lanzó Moria, antes de preguntarle cómo inició su historia de amor.

La China Suarez conto que lo enamoro de Mauro Icardi

“Él me mandó el primer mensaje en un momento de mi vida que estaba bajo tierra”, aclaró Suárez, quien recibió la repregunta de Moria acerca de cuál fue la frase que le dijo Icardi. “Me dijo ‘esa boquita’. Tiene algo con mi boca”, dijo la actriz ante la sorpresa de la interlocutora.

Luego de varios días conversando, la China se tomó un vuelo de España a Francia para encontrarse con Icardi en un hotel. “No podía más de los nervios. No podía explicar lo que me pasaba y eso que no soy una mina tímida”.

Como parte del plan, la China aseguró que su outfit fue sencillo, sin mayor producción. “Fui simple, sin maquillaje, con unas zapatillas, un pantalón ancho negro y una camiseta manga larga de color blanco. Si no le gustaba así, ya está...”, indicó.

La China Suárez contó cómo fueron los primeros días de romance con Icardi (Foto: Instagram @mauroicardi)

Por último, aclaró que quedó impactada al verlo por primera vez en persona y destacó su figura imponente: “Me impactó lo alto que es. Es muy llamativo. Se me aflojaron las piernas. Llegó y me robó un beso. Fue una conexión muy fuerte”.

Días atrás, la China Suárez asistió al programa Otro día perdido (eltrece), conducido por Mario Pergolini, y contó detalles de cómo fue el momento en el que tomó la decisión de mudarse a Turquía para convivir con el futbolista de Galatasaray.

“Fue demasiado rápido. Si me hubiese pasado a los 20 años no hubiese sido posible porque mi sueño era ser actriz y es mi vocación y lo que me hace realmente feliz pero bueno, el año pasado filmé muchos proyectos (este año se estrenaron cinco seguidos) y dije: ‘¿qué pasa si un año estoy un poco más tranquila y espero que me llegue un proyecto que me encante?’“, indicó Suárez, quien debió congeniar con sus expareja Nicolás Cabré y Benjamín Vicuña, el cuidado de sus hijos Magnolia, Rufina y Amancio.

En esa misma línea, indicó la libertad que le proporcionó Icardi para que pueda amalgamar las obligaciones laborales con el amor. “Quizá por eso a mí tampoco me funcionaron mis relaciones porque no soy de preguntarle al otro. Soy medio egoísta. A lo mejor Mauro es más estructurado y me dice: ‘che, dale; seamos un equipo’. Él es así, él me acompaña, me ayuda. Es imposible no obnubilarse con lo que él es conmigo”, cerró.