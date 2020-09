El humorista contó que lleva cuatro años sin beber alcohol Crédito: eltrece

El cómico Rodrigo Rodríguez, más conocido como Rodrigo Vagoneta, contó en Almorzando con Mirtha Legrand (eltrece) su pasado dentro del alcoholismo y cómo lo pudo superar.

"Hace cuatro años no consumo una gota de alcohol, ahora brindo con agua. Tuve la gracia de Dios de poder salir de todo eso porque estaba atado y ya no era feliz", confesó el humorista. "¿Te costó muchos años darte cuenta que eras adicto?", le consultó la conductora Juana Viale.

"Cuando tenés que tomarte una botella de vino para dormirte o cuando tenés que bailar el vals con la novia y tomás un fondo blanco para tener coraje, te vas dando cuenta. Mi clic fue cuando una vez mi mujer me dio a mi hijo y yo tuve miedo que se me caiga, era un bebé", narró Rodrigo. Y agregó: "Tomaba cuando salía del teatro o de la tele. Era una cosa que era como salir a festejar. Todavía no lo tengo muy claro".

"Estuve mucho tiempo solo en mi casa, desempleado. Era comprarse algo para tomar y ponerse con la computadora. Tuve la suerte de pegar el volantazo en la momento justo y ahora estoy mas contento, puedo jugar con mi hijo. Dios te lo devuelve y ahora me siento en la cresta de la ola", aseguró el actor que actualmente se encuentra trabajando en el programa Bienvenidos a Bordo.

"Le digo a la gente que está atravesando este problema, más aún con la cuarentena, que se puede salir y que se puede ser feliz", concluyó.