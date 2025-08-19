Qué se sabe de la separación de Gimena Accardi y Nico Vázquez

Luego de que se anunciara la separación de Nicolás Vázquez y Gimena Accardi, los rumores y las especulaciones no tardaron en aparecer. Se habló de terceros en discordia, de crisis prolongadas y de desgaste en la relación. Sin embargo, la confirmación de una infidelidad por parte de Gimena Accardi sacudió el mundo del espectáculo. La noticia, que comenzó en LAM, fue finalmente confirmada por la propia actriz.

La separación y el origen del rumor de infidelidad de Gimena Accardi a Nicolás Vázquez

La separación de Gimena Accardi y Nicolás Vázquez, tras 18 años de relación, tomó un giro inesperado cuando Ángel de Brito reveló en LAM que el motivo principal fue una infidelidad por parte de la actriz. “Nico Vázquez comprobó que Gimena Accardi tenía una relación con otra persona”, afirmó De Brito, para agregar que no era algo casual, sino que “llevaba un tiempo largo”.

El presunto motivo por el que Nico Vázquez y Gime Accardi se separaron

Las declaraciones de Gimena Accardi sobre la infidelidad a Nico Vásquez

Ante la ola de rumores, Gimena Accardi decidió hablar públicamente en el programa de streaming Sería increíble, de Olga. “Me mandé una cag***, malísima y me hago cargo de una parte de lo que se dijo ayer. Es cierto lo que se dijo, pero la mitad de las cosas, la otra no y de eso no me voy a hacer cargo. Y también es lo que necesito aclarar de algún modo”, sostuvo la actriz.

Accardi explicó que habló con Vázquez sobre lo sucedido. “A la única persona que le debía explicaciones, que es Nico, ya se las di. En 18 años uno comete errores. Yo cometí uno”, expresó. A pesar de la infidelidad, la actriz aseguró que Vázquez la perdonó: “Me perdonó, me miró a los ojos y me dijo: ‘Yo te sigo amando, esto a vos no te define’”.

El descargo completo de Gime Accardi

Si bien la infidelidad fue un factor importante, Accardi aclaró que la relación ya venía en crisis desde hacía un año. “Sí fue un poco el detonante o la gota que rebalsó el vaso para entre los dos tomar la decisión que deberíamos haber tomado tal vez antes”, explicó. A pesar de la separación, la actriz enfatizó que la relación entre ambos es de respeto y amor. “Nunca me van a escuchar hablar mal de Nico, es la persona que más sigo amando en este planeta tierra”, sentenció.

El tercero en discordia de la relación

Uno de los puntos más controvertidos fue la identidad del tercero en discordia. En LAM se insinuó que se trataba de una persona conocida del medio, casada y amiga de la pareja. Sin embargo, Accardi desmintió esta versión. “Con la persona que se me vincula es mentira y eso necesito aclararlo porque se está ensuciando a gente que nada que ver, que es familia y necesito que eso se frene”, enfatizó.

La actriz reveló que se trataba de “una persona random que no tiene nada que ver con el medio” y que fue “un desliz absoluto, una idiotez de la cual estoy arrepentida”.

Gimena Accardi sobre infidelidad

La reacción de Nicolás Vázquez ante los rumores de infidelidad

Tras la separación, a Nicolás Vázquez se lo vinculó sentimentalmente con sus compañeras de Rocky, Daiana Fernández y Mercedes Oviedo, pero los tres lo negaron rotundamente. Accardi destacó la actitud de Vázquez ante los rumores: “Como todo un señor, Vázquez cerró la boca y dijo: ‘No esto es mentira’ y nos cuidó y nos cuidamos porque así siempre fue nuestra relación. Y eso se agradezco”.

