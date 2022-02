El minuto a minuto de los medios: Urbana Play festeja su primer año con una emisión especial

Este 2022 llegó con muchos cambios en la programación de los canales de televisión y las radios más importantes de Argentina. Adentrado el mes de febrero, las modificaciones continúan y varios de los medios más relevantes siguen presentando sus caras nuevas.

Radio

Urbana Play Cumple un año y lo festeja con un programa especial

A un año de su lanzamiento, Urbana Play se convirtió en un radio líder del país y Latinoamérica instagram.com/urbanaplayfm

Este jueves 17 de febrero ,de 12 a 14, Urbana Play FM 104.3 festeja su primer aniversario con una trasmisión especial con todas sus figuras principales. Urbana Play es la radio multiplataforma liderada por Andy Kusnetzoff, Matías Martin, María O´Donnell, Sebastián Wainraich, Julieta Pink, Clemente Cancela, Hernán Cattáneo, entre otros importantes artistas y periodistas. Esta nueva experiencia multiplataforma permite a las audiencias ver y escuchar en vivo y on demand toda su programación a través del dial, urbanaplayfm.com, su App Urbana Play, canales oficiales en YouTube, Twitch y Spotify, en TV, en el canal 30 de Flow.

En menos de un año de vida, la radio logró gracias a sus contenidos originales un aumento exponencial de audiencias, tanto en radio (entre las emisoras más escuchadas del país) como en todos sus formatos (plataformas digitales) YouTube, Twitch, Spotify, website, y app oficial. Con más de 60 millones de reproducciones en YouTube, más de 2.6 millones de vistas en vivo en Twitch, más de 7 millones de visitas en Spotify, multiplicando a diario sus seguidores en redes sociales y métricas de sus canales digitales. Y en especial KZO, el canal con más crecimiento de Flow, Urbana Play, en menos de 12 meses, se convirtió en la radio multiplataforma y multitarget más visitada del continente sudamericano.

Recordemos que Urbana Play es un contenido producido por Kuarzo Entertainment Argentina, con la dirección general de Andrés Pandiella

Televisión

Mariel Di Lenarda, la nueva compañera de El Pollo Álvarez en Nosotros a la mañana

Mariel Di Lenarda, se sumará a Nosotros a la mañana Instagram: MarielDiLenarda

Luego de que Sandra Borghi dejara Nosotros a la mañana para conducir un nuevo noticiero en los mediodías de eltrece junto a Luis Otero desde el lunes 28 de febrero de 13 a 14.30, Mariel Di Lenarda es la nueva compañera de Joaquín “El Pollo” Álvarez en el infomagazine de la mañana (lunes a viernes de 9.30 a 11.45).

Di Lenarda, una locutora recibida en ISER de mucho recorrido, además conductora, columnista y cronista de Radio Mitre AM 790 desde marzo de 1999, donde actualmente trabaja como cronista acreditada en Casa Rosada. Mariel también fue columnista de actualidad y política de Equipo de Noticias (noticiero que conduce actualmente Facundo Pastor en A24), rol que dejó hace unos días, al igual que su participación en el panel de Intratables, en la pantalla de América.

Radio

Nacional inició su temporada 2022

Gisela Busaniche será una de las líderes de Radio Nacional

Este febrero, Radio Nacional AM 870 inicio la temporada 2022. Durante la semana Darío Villarruel y Romina Calderaro conducen Pase lo que Pase, de 7 a 9. Luego, Gisela Busaniche, Carlos Ulanovsky, Felipe Pigna y equipo se hacen cargo de la segunda mañana con Ahí Vamos, de 9 a 12. Federica Pais, Mario Giorgi, Jorge Vacaro, Nazarena Lomagno, Jorge Dorio y Tatiana Shapiro son parte de Radio Pais de 13 a 15.

La segunda tarde, de 15 a 17 h., Mario Wainfeld, Mariana Enriquez, Martin Rodríguez, Sergio Wisñesky y Beto Solas hacen Gente de a Pie. El regreso está a cargo de Luisa Valmaggia, Néstor Esposito, Leticia Martínez, Eduardo Anguita, Claudio Leveroni y Nora Lafon en Encuentro Nacional de 17 a 19 y para el cierre a las 22 Horacio Embón presenta un nuevo ciclo de entrevistas: En cuerpo y alma.

En 2022, la radio pública sigue acompañando a la selección nacional de fútbol de varones en las Eliminatorias Qatar 2022 y los partidos del torneo oficial de fútbol, junto al equipo de Relatores Pasión Nacional, con Víctor Hugo Morales, Alejandro Apo, Viviana Vila y José Gabriel Carabajal entre otros.

Streaming

Fanny sin miedo sigue en Conexión Abierta

El programa de interés general conducido por Fanny Mandelbaum, Fanny Sin Miedo, comenzó su novena temporada. El mismo es el ciclo radial de la reconocida periodista Fanny Mandelbaum. El mismo se emite los jueves, de 16 a 18, por radio web Conexión Abierta -conexionabierta.com.ar- y está acompañado en la producción periodística por la agencia Pont Comunicación.

“No hay nada nuevo bajo el sol... y mi programa no es la excepción; hace muchos años que ustedes me conocen, no cambié, y ahora ya es tarde para cambiar. Digo lo que pienso, hago lo que siento y voy a compartir con ustedes, la gente que admiro, las frases que emocionan y todo aquello que toque mi corazón”, invita Fanny al oyente a sumergirse en un magazine de entrevistas profundas e íntimas. Las noticias del ámbito político, social y cultural con entrevistas a grandes artistas en piso, así como la música son los protagonistas en 2022.

Radio

Pía Shaw seguirá al frente de El Espectador https://www.instagram.com/piashaw/

Tras la salida de Ángel de Brito y de Pilar Smith (se sumó a radio La Red AM 910). El ciclo de espectáculos El Espectador (de 14 a 16, CNN Radio AM 950), continua con Pía Shaw en la conducción y se sumó como coequiper Andrea Taboada.