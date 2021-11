Luciano Cáceres y Lali González protagonizaron un romántico momento en La 1-5/18 y revolucionaron a sus fans

Luciano Cáceres se convirtió en uno de los temas del momento luego de haber protagonizado una escena romántica con Lali González en un nuevo capítulo de La 1-5/18, la novela de Pol-ka. Mimetizados con sus personajes de Rita y Sebastián, estuvieron a unos segundos de darse uno de los besos más esperados por los televidentes.

La 1/5-18 (eltrece) dio de qué hablar desde su estreno. Errores, críticas por las actuaciones y la realidad que muestra estuvieron al servicio de los memes y los comentarios en redes. Sin embargo, lejos de significar algo para la historia, mientras que muchos cuestionaban distintos aspectos de la ficción, otros se fueron enganchando con la trama y con las historias de los actores.

Siguiendo esa línea es que todos sus seguidores estuvieron prendidos del otro lado del televisor, atentos a lo que sucedía entre los personajes de Cáceres y González. Cabe aclarar, para comprender el peso de esta escena, que Rita perdió la memoria y está bajo tratamiento, motivo por el cual se animó a revelarle a Sebastián lo que verdaderamente siente por él.

La romántica escena entre Luciano Cáceres y Lali González

“Yo veo cómo me mirás, cómo me hablás. A vos también te pasa algo. Decime que no te pasa nada conmigo ¿Te pasa algo?”, le consultó ella. Del otro lado, Sebastián guardaba silencio. De a poco se fueron acercando, sin dejar de mirarse. Apenas unos segundos faltaban para que se dieran el esperado beso cuando Rita recuperó parte de la memoria y recordó aquellas cosas que la vincularon a él en el pasado.

La declaración de amor al doctor y los momentos vividos la hicieron dar marcha atrás en su relato. “Yo perdí la memoria, esto no vale”, se excusó. Al escucharla, él le expresó: “Qué bueno que estás recuperando la memoria. No te preocupes, esto fue algo de los dos”.

Acto seguido, reconoció haberse “dejado llevar” y ambos continuaron como si no pasara nada. La escena siguió y la novela mostró lo que ocurría puertas afuera del consultorio, donde las parejas de ambos compartieron una incómoda charla.

Lali González, una de las actrices de La 1-5/18

En cuanto a los seguidores de La 1/5-18, deberán esperar un tiempo más para ver cómo se resuelve la historia de amor entre estos dos personajes. Mientras tanto, se comienzan a vivir reveladores y decisivos momentos en la tira protagonizada también por Agustina Cherri, Esteban Lamothe y Gonzal Heredia. Por otro lado, la ficción está dando sus frutos y promediando 10.5 puntos de rating diarios y peleando mano a mano con Bake Off Argentina y Doctor milagro.