Yanina Latorre contó cómo está Emilia Mernes en medio del conflicto con Tini Stoessel: “Muy deprimida”

Desde que Tini Stoessel dejó de seguir en Instagram a Emilia Mernes este miércoles, se desató una fuerte polémica que rápidamente trascendió el mundo de la música y el espectáculo. La situación escaló aún más cuando Antonela Roccuzzo y Valentina Cervantes replicaron el gesto de la artista, alimentando las especulaciones. En ese contexto, Yanina Latorre reveló cómo se encuentra la cantante en medio de este momento que no deja de generar repercusiones.

“Me enteré que Emilia está muy deprimida”, contó Yanina Latorre en su programa Sálvense quien pueda (América TV), donde además explicó que el malestar de la cantante estaría vinculado a las versiones que comenzaron a circular en los últimos días y que, según indicó, no le habrían caído bien.

Asimismo, la conductora aclaró que, en medio del revuelo y los distintos rumores, le ofreció a Emilia Mernes la posibilidad de dar su versión de los hechos, pero que la artista prefirió no hacerlo. “Yo le ofrecí derecho a réplica y no quiere”, aseguró.

En medio de la polémica, el periodista Nicolás Peralta sumó más información sobre el presente de Emilia Mernes y reveló qué sería lo que la tiene especialmente preocupada. Según indicó, la artista estaría atenta al impacto de la situación en sus redes sociales. “Le están bajando los seguidores en Instagram”, aseguró.

Qué fue lo que pasó entre Tini Stoessel y Emilia Mernes

Qué hay detrás del distanciamiento entre Emilia Mernes y Tini Stoessel Instagram: tinistoessel

Según contó Yanina Latorre en su programa, el conflicto entre Emilia Mernes y Tini Stoessel sería más profundo de lo que se creía y llevaría tiempo gestándose. La conductora habló de una “guerra fría” marcada por deslealtades, tensiones internas y disputas por equipos de trabajo dentro de la industria musical.

En ese contexto, Latorre aseguró haber consultado a distintas fuentes del ambiente y deslizó una fuerte versión: “Parece que Emilia tiene mala fama en el ambiente de no ser buena compañera”. Incluso fue más allá al afirmar que el eje del conflicto sería que Emilia Mernes y María Becerra “se detestan”.

El trasfondo de la pelea de Emilia Mernes con Antonela Roccuzzo y Tini Stoessel

Uno de los puntos que reavivó la polémica fue un mensaje de Fer Vázquez, exintegrante de Rombai, quien escribió: “Tarde o temprano, todo sale a la luz”. Según relató la conductora, el vínculo entre él y Mernes terminó mal tras el inicio de la carrera de la cantante, y desde entonces habría quedado un fuerte resentimiento. Además, sostuvo que en ese período ella habría intentado quedarse con parte de su equipo de trabajo, lo que le valió el apodo de “choriza de equipos” dentro del ambiente.

La polémica entre las cantantes suma un nuevo capítulo con versiones cruzadas

Por otro lado, Latorre vinculó el conflicto con los celos profesionales tras el crecimiento de María Becerra y afirmó: “A María Becerra le molesta la presencia en el medio de Emilia”, al tiempo que aseguró que ambas “se celan” por el éxito. En cuanto a Tini Stoessel, explicó que su cercanía con Becerra se fortaleció en momentos personales difíciles, lo que habría terminado de tensar el vínculo con Mernes.