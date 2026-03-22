Video: Rodrigo De Paul sorprendió a Tini Stoessel con una torta gigante y se besaron en el escenario frente a todos

Tini Stoessel se hizo presente este viernes 20 y sábado 21 de marzo en el estadio Mario Alberto Kempes de la provincia de Córdoba, en el marco de su gira llamada Futttura World Tour. Durante su última función, la cual coincidió con su fecha de cumpleaños número 29, la artista no solo hizo delirar a todos los presentes, sino que recibió una grata sorpresa en el escenario: Rodrigo De Paul apareció con la torta de cumpleaños y desató un grito ensordecedor de los fanáticos.

Mientras se entonaba la canción del “Feliz cumpleaños”, Tini abrazó a cada una de las personas que estaba sobre el escenario hasta que la presencia del jugador del Inter Miami cambió todos los planes. En ese instante, la cantante giró sobre sus pasos, observó la torta de dos pisos ideada especialmente para ella, y le dio un beso a De Paul, quien se encargó de encender las velas.

Rodrigo De Paul sorprendió a Tini Stoessel

Con micrófono en mano para continuar con el ritmo de la canción festiva, Tini se lo cedió a De Paul quien apenas cantó un fragmento del tema y se refirió a su novia como Martina, su nombre de pila.

Rodrigo De Paul encendió las velitas de la torta de cumpleaños

Una vez que el jugador de la selección argentina se retiró del escenario, el show continuó y la propia Tini se encargó de confirmar el casamiento, tras varios rumores de los medios de comunicación que hasta dieron la posible locación del evento. "Sí, nos vamos a casar", susurró al micrófono la cantante.

Tini respondió con un gesto afirmativo cuando el público coreó "que se casen, que se casen"

El show de este sábado 21, el segundo consecutivo en Córdoba, contó con la presencia de 30 mil espectadores. Además de su amplio repertorio, Tini contó con la colaboración especial de Tiago PZK, Ángela Torres, Khea y Ulises Bueno.

El romántico posteo de De Paul a Tini

El mediocampista del Inter Miami le dedicó unas sentidas palabras a Tini Stoessel en el día de su cumpleaños. En su cuenta de Instagram, De Paul dejó entrever su cariño especial hacia su novia, quien confirmó en el show de este sábado que se casarán.

“Feliz cumpleaños a mi persona favorita”, destacó De Paul, a modo de título, para después seguir con un texto romántico y una decena de fotos de los momentos vividos con la cantante.

El posteo romántico de Rodrigo De Paul que contó con la respuesta de Tini

“Brindo por tu inalcanzable tarea de ser todos los días alguien mejor, por tu valentía a superar miedos, por tus valores, por tu sensibilidad, por alegrarme la vida”, deslizó De Paul sobre su pareja, con quien convive en los Estados Unidos.

De visita en el país por la doble fecha que brindó la cantante en la provincia de Córdoba, De Paul se deshizo en elogios hacia su compañera de vida. “Acá voy a estar siempre, porque hay lazos que van más allá de todo.. Aprendo, te admiro y sobre todo siento mucho orgullo por quien sos. Te amo, mi vida”, cerró el exjugador de Racing.

Tini confirmó el casamiento con Rodrigo De Paul

Luego de estas palabras, Tini le agradeció al futbolista en la solapa de comentarios y cerró un ida y vuelta romántico en las redes: “Lo más lindo que me pasó en la vida. Te amo con mi vida entera para siempre”.