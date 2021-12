El cruce sin filtro entre Yanina Latorre y Noelia Marzol: “Querés ser yo”

Este jueves, una de las finalistas de La Academia (eltrece), Noelia Marzol, visitó el programa Los ángeles de la mañana donde se encontró con la periodista Yanina Latorre, con quien días atrás mantuvo un picante cruce en Twitter.

“¿Qué tal, Marzol?”, le dijo Latorre a la invitada, quien contestó con picardía: “Ah sí, eso, ¡Yanina Latorre!”. Casi sin quererlo, la panelista susurró: “Ay, me saludó. Me cayó simpática. Está mal”. Luego, se puso seria y dijo: “Te voy a aclarar. Antes que hables vos, arranco yo”. Acto seguido, la bailarina aclaró: “Yo no voy a pelear”. Y agregó: “Estoy en su silla. No sé si te ofende eso, hoy”. Se refería a que, en el estudio, estaba sentada en su habitual lugar.

Sin pelos en la lengua, la periodista le contestó: “¿Qué me va a ofender? Querés ser yo”. Después, procedió a dar su descargo: “Yo, el otro día, conté una información. No opiné sobre vos ni tu familia. Eso te lo quiero aclarar. Vos saliste con lo de los valores, la respuesta que no tenés que dar. Yo dije que en La Flia (la productora de Marcelo Tinelli) había gente que contaba que estabas ‘agrandadita’, que no dabas notas. De hecho, Ángel te lo reprochó en un tuit, y también contestaste que el notero, que estabas siendo apurada, que no dabas notas en la previa, que entrabas a maquillaje, apurando todo porque tenés un bebe y tenés que cuidarlo”. Lejos de quedarse callada, la panelista continuó sin filtro: “Ahí es como que mezclabas todo. Te sacaste: que los valores, que la empatía. Reina, no hablé de empatía ni de sororidad, es información. Si no, no podemos hablar de ninguna mujer al aire”.

A su turno, Marzol replicó: “No voy a responder, porque la agresión trae más agresión”. Ante eso Latorre disparó: “No es agresión, es información”. A su vez, Noe contestó: “Están mis compañeros que también te pueden informar de cuál es la situación. De hecho, ayer, muchos colegas me dijeron: sabés que si sale el tema al aire, te lo bancamos. El Gurca, Rocío la maquilladora...”.

Con información, el conductor le preguntó a la entrevistada: “Los de La Previa del show, ¿te odian?”. Antes de que la protagonista pudiera responder, Latorre lo hizo por ella: “Sí, la odian”. Sin ánimos de disfrazar la situación, Marzol concedió: “Sí, eso es verdad. Eso puede ser”. En tanto, Latorre replicó: “No les remaste una nota. Vos estás ahí para todo”.

Después, De Brito reforzó: “Ayer, Jimena Barón dijo: los de La previa... son de lo peor. (...) Odian a todos los que no van”. Por último, Yanina salió en defensa de sus colegas: “No critiquen a ‘La previa’. Banco mucho La previa...”.

El cruce en Twitter entre Latorre y Marzol

Durante la emisión del viernes del programa conducido por Ángel de Brito, Latorre contó que “todos” odiaban Marzol en La Academia : “Dicen que maltrata, contesta mal y se cree que porque tiene al bebé y es madre tiene que ser la primera en ser maquillada y peinada”. Además, agregó: “La odian todos. No lo digo yo sola, es así. Se subió al pony”.

La panelista dijo además que la bailarina tenía muy mala relación con todos sus compañeros de programa y que no se la bancaban. “Con los de La Previa de La Academia (eltrece) y con los productores. Está infumable”, señaló.

Enterada de los dichos de Latorre, Noelia salió a responderle por redes sociales. En un hilo de Twitter, escribió. “Decí lo que quieras, la verdad que no me calienta, pero que contesto mal o maltrato a mis compañeros, eso no. Eso no es real y es una acusación muy fea. No proyectes en mí”.

Noelia Marzol, enojada con Yanina Latorre (Crédito: Instagram/@noeliamarzolok)

Asimismo, afirmó: “Habría que preguntar en la sala de maquillaje si yo tengo algún tipo de exigencia. No creo que te estén informando bien. Y ser mamá es mi prioridad siempre, pero no por eso dejo de trabajar. No te metas con mi trabajo ni con mi familia. No hay lugar para que opines ahí”.

Y añadió: “Sos tan poco empática que me favorece que hables mier... La gente solo me apoya para llevarte la contraria. ¡Gracias!”. Como era de esperar, Latorre no se quedó callada y le contestó a Noe. “No me metí con tu familia. No digas pavadas, ¿ok? Conmigo, no”.