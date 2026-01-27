Antes de Avengers Doomsday, Marvel presenta Wonder Man: quién es y por qué su serie podría ser clave para la película

Marvel decidió iniciar el 2026, uno de sus años más prometedores en materia de estrenos, con el lanzamiento de la serie Wonder Man, la cual llega sin mucha expectativa entre los fanáticos y será fundamental para el futuro inmediato del Universo Cinematográfico, ya que introducirá al personaje Simon Williams, que estará interpretado por Yahya Abdul-Mateen II.

Wonder Man, que en español significa Hombre Maravilla, es uno de los superhéroes más poderosos en el mundo de Marvel, al menos en los cómics. A través de un informe publicado en su sitio web, la productora de Disney se encargó de revelar los principales secretos sobre este personaje. En primer lugar, mencionaron que en sus inicios fue una especie de villano que buscaba enfrentarse a Iron Man, por lo que luego de quedar encarcelado, llamó la atención del Barón Zemo, quien lo “bombardeó con grandes cantidades de energía iónica, otorgándole habilidades sobrehumanas”.

A raíz de lo sucedido, Simon Williams obtuvo su fuerza sobrehumana y una piel invulnerable a cambio de unirse a Los Vengadores (Avengers) como un agente doble, pero se arrepintió y traicionó a Zemo. Con el paso del tiempo, desarrolló otras capacidades, como la de volar, y sus poderes evolucionaron al punto que se convirtió en un ser de energía, una naturaleza única que le dio inmortalidad.

Pero la parte más interesante de su historia está vinculada con Doctor Doom, el villano principal de las próximas películas Avengers Doomsday (2026) y Avengers Secret Wars (2027). “Algunas de las hazañas más impresionantes de Wonder Man ocurrieron al combinar sus habilidades únicas con su fuerza de voluntad. En la novela gráfica Emperor Doom #1 (1987), Doctor Doom se apoderó del mundo usando los poderes de control mental del Hombre Púrpura. Como el único Vengador no afectado, el Hombre Maravilla se enfrentó directamente al monarca latveriano”, reveló Marvel en su web.

De esta manera, podría volver a repetirse lo que ocurrió con el personaje Carol Danvers / Capitana Marvel entre Avengers Infinity War y Avengers Endgame. En aquella ocasión, la escena postcréditos introdujo por primera vez el logo de la superheroína interpretada por Brie Larson y su rol fue fundamental para conseguir la victoria ante Thanos. En este caso, Wonder Man saldrá antes de Doomsday y Secret Wars, pero su papel podría tener un futuro similar en el enfrentamiento con Doctor Doom.

La importancia de las conexiones en Marvel

Un dato que no es para nada menor es que Wonder Man está dirigida por Destin Daniel Cretton, quien ya estuvo al frente de la película Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos (2021) y cumplió este mismo rol en el filme Spider-Man: Brand New Day, a estrenarse el jueves 30 de julio en Argentina.

A su vez, Arian Moayed volverá a interpretar al agente P. Cleary, quien debutó en Marvel con la película Spider-Man: sin camino a casa (2021) y luego participó de la serie Ms. Marvel (2022). En ambas ocasiones, se encargó de controlar el lado legal de los superhéroes. “El Departamento del Control de Daños considera a Simon Williams una gran amenaza”, expresa el agente en el tráiler oficial de Wonder Man, por lo que es evidente que las capacidades de este nuevo personaje darán mucho que hablar entre los fans.

Para celebrar la llegada de esta nueva superproducción, Marvel decidió realizar un evento de presentación en el TCL Chinese Theatre de Hollywood, donde todo el elenco de Wonder Man desfiló por una alfombra roja y dialogó con la prensa. Allí también se observó la presencia de las actrices Xóchitl Gómez y Sasheer Zamata, quienes interpretan a los personajes América Chávez (Doctor Strange en el Multiverso de la Locura) y Jennifer Kale (Agatha en todas partes), respectivamente. Ambas tuvieron apenas una participación en las mencionadas producciones, por lo que los fanáticos esperan verlas nuevamente, lo que generó muchas expectativas con Wonder Man.

Los detalles de la llegada de Wonder Man a Disney+

Elenco completo

Yahya Abdul-Mateen II : Simon Williams / Wonder Man (Hombre Maravilla).

: Simon Williams / Wonder Man (Hombre Maravilla). Ben Kingsley : Trevor Slattery.

: Trevor Slattery. Zlatko Burić : Von Kovak.

: Von Kovak. Demetrius Grosse : Eric Williams / Grim Reaper (Segador).

: Eric Williams / Grim Reaper (Segador). X Mayo : Janelle Jackson.

: Janelle Jackson. Arian Moayed : P. Cleary.

: P. Cleary. Shola Adewusi : Martha Williams.

: Martha Williams. Béchir Sylvain : Sanford Williams.

: Sanford Williams. Olivia Thirlby : Vivian.

: Vivian. Byron Bowers : DeMarr Davis / Doorman (Portero).

: DeMarr Davis / Doorman (Portero). Ed Harris : Neal Saroyan.

: Neal Saroyan. Juliette Ortega : Melanie.

: Melanie. Joe Pantoliano : él mismo.

: él mismo. Josh Gad : él mismo.

: él mismo. Mario Lopez: él mismo.

Además, Lauren Glazier, Manny McCord, Simon Templeman, Dane Larsen, Phumzile Sitole, Jere Burns, Charlotte Ross y Torrey Vogel serán parte de la serie, pero no se revelaron cuáles serán sus papeles.

Fecha de estreno y episodios

Los ocho episodios de Wonder Man se estrenarán exclusivamente en la plataforma de streaming Disney+ el 27 de enero a las 23:00 h. Además, ya se reveló cómo se llamarán cada uno de ellos, lo que podría ser un indicio del contenido:

Matinee.

Self-Tape.

Pacoima.

Doorman.

Found Footage.

Call Back.

Kathy Friedman.

Yucca Valley.

Sinopsis oficial

“El aspirante a actor, Simon Williams, lucha por hacer despegar su carrera. Durante un encuentro por casualidad con el actor veterano Trevor Slattery, Simon se entera de que el legendario director Von Kovak está por hacer la remake de la película de superhéroes Wonder Man. Estos actores en los extremos opuestos de sus carreras persiguen roles en esta película que cambiarían sus vidas, mientras la audiencia puede espiar detrás del telón de la industria del entretenimiento”.