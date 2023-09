escuchar

Flor Vigna debutará este lunes en Bailando 2023 (América TV), al presentarse en el elenco de las 30 parejas que participarán en el certamen conducido por Marcelo Tinelli, que se estrenará esta noche a las 22 horas. La bailarina relató a través de su perfil de Instagram un accidente doméstico que sufrió en las últimas horas y realizó una advertencia a sus fanáticos: “Cuidado”.

La noche de este lunes 4 de septiembre, a las 22 horas, se estrenará la nueva edición de Bailando 2023, a cargo de Marcelo Tinelli y bajo la atenta mirada del jurado conformado por Carolina “Pampita” Ardohain, Marcelo Polino, Ángel de Brito y Moria Casán. La competencia recibirá a 30 parejas que competirán sobre el escenario, entre las que figurará la bailarina Florencia Vigna.

Flor Vigna debutará en el Bailando 2023 Gerardo Viercovich

En tanto, la intérprete de Simona relató el accidente doméstico que sufrió en las últimas horas, a través de su perfil de Instagram, donde acumuló más de cinco millones y medio de seguidores. “Cuidado con las zapatillas chinas”, señaló la actriz, junto a una imagen del interruptor calcinado. Y apuntó: “Se queman y puede quemar todo”.

Flor Vigna sufrió un accidente doméstico y realizó una advertencia a sus fans

En el clip que compartió, se escuchó a Vigna destacar: “Yo diciendo que había olor a choripán y era esto”. Mientras Luciano Castro le respondió: “Mirá cómo quedó la zapatilla, agujereada. Y menos mal que hubo algo, un disyuntor o algo, que saltó la luz”. Así, la pareja relató que todo quedó en un susto, pero alertaron acerca de dejar prendido un conector sin supervisión.

La filosa opinión de Sabrina Rojas sobre la relación de Flor Vigna con su ex, Luciano Castro

Flor Vigna y Luciano Castro comenzaron su relación en 2021, el mismo año que el actor se separó de su expareja, Sabrina Rojas, con quien compartió 12 años y dos hijos, Esperanza y Fausto. En medio de los ensayos previos al estreno de Bailando 2023, que se producirá la noche de este lunes, la bailarina mostró su destreza y, desde el estudio de El Debate Bailando (América TV), la modelo dejó ver su asombro, aunque también lanzó una filosa frase sobre su vínculo con el padre de sus hijos.

La reacción de Sabrina Rojas cuando se refirieron a la relación entre Flor Vigna y Luciano Castro

La bailarina expresó su emoción ante la llegada del programa. “Yo entré acá muy nena y ahora me están dando la oportunidad de hacer la apertura con mi música. Para mí, es algo re lindo”, advirtió.

“Toda la historia de Flor pasó por el Bailando”, señaló Laura Ubfal. Y apuntó: “Primero, con Nico Occhiato. Y ahora tenemos a Sabrina acá, que es la concuñada. Van a ser familia”. También presente en el estudio de América TV, Rojas saltó ante el comentario de la panelista. “¿Qué soy la qué?”, exclamó.

En tanto, se generó un intercambio de palabras en cuanto al vínculo que existiría entre Sabrina Rojas y Flor Vigna. “Soy la ex de su actual”, apuntó la modelo. Mientras, la conductora del debate, Denise Dumas, agregó: “Sos la madre de sus hijastros”.

El filoso apunte de Sabrina Rojas sobre la relación de Flor Vigna con su expareja, Luciano Castro Archivo

Un concepto que no pareció agradarle a la madre de Esperanza y Fausto que, al instante, mostró su perplejidad y decidió hacer un filoso matiz en vivo: “No. Falta un montón para su título de madrastra. Es la novia de mi ex, eso es. Bueno, la pareja”, sentenció.