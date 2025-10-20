Anto Roccuzzo, mamá orgullosa: las fotos que compartió de Ciro capitán, Mateo goleador y Thiago con la misma sombra que Lionel

Desde el nacimiento de cada uno, los hijos de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo cargan con el peso de ser la descendencia del mejor jugador de fútbol de la historia, por lo que su performance deportiva está siempre bajo la lupa. Sin embargo, a Thiago, Mateo y Ciro parece importarles poco esa imposición y se divierten en las inferiores del Inter Miami, donde se destacan en sus respectivos equipos. Esta vez, su mamá compartió imágenes de cada uno de ellos en su cuenta de Instagram y reveló detalles particulares de los herederos.

Ante la atenta mirada de sus más de 39 millones de seguidores, Antonela compartió en sus historias una serie de fotos reposteando una publicación de la cuenta de las inferiores del club. En la primera imagen se puede apreciar a Ciro, el más pequeño de la familia con 7 años, que lleva la pelota pegada a su pie con la marca de un niño por detrás. El detalle sobresaliente es que lleva la cinta de capitán, tal como su papá lo hace en el Inter Miami y en la selección argentina.

Ciro Messi concentrado lleva la pelota

En el mismo torneo, llamado Legends Cup Miami, también jugó Mateo, el hijo del medio que tiene 10 años. El que es conocido en redes sociales por ser el más extrovertido y travieso de los Messi también se destaca en la faceta futbolística y se dio una casualidad que lo conectó con su padre: convirtió un hat-trick el mismo día que Messi lo hizo ante Nashville por la MLS. En la foto que compartió Roccuzzo, se puede ver al niño corriendo con los brazos abiertos en plena celebración de uno de los goles.

La celebración de gol de Mateo Messi

Por último, Antonela compartió una foto de Thiago, el mayor del clan que tiene 12 años. En este caso no se trataba de un partido por una competición sino que era imagen del entrenamiento de las juveniles del club. Con un toque artístico, se ve la silueta del chico y su parecido con su padre es indisimulable. La postura, la forma del pelo y sus rasgos faciales a contraluz parecen mostrar una versión joven de Lionel, parecida a aquella que debutó en el Barcelona a sus 17 años y que conquistó el Mundial sub-20 en 2005.

La sombra de Thiago Messi

Los tres hijos de Messi y Antonela nacieron en Barcelona y ahora disfrutan de que la familia se asentó en Miami. Juegan en las inferiores del Inter Miami, mostrando estilos y características diferentes en el campo, y pueden disfrutar de pasar tiempo con su papá, porque muchas veces es él mismo quien los lleva a los entrenamientos y a los partidos.

Para mostrar la importancia de las juveniles para el capitán de la Selección, se jugará la Copa Lionel Messi, la llamada Messi Cup, del 9 al 14 de diciembre de 2025 en el predio del Inter Miami. Es un torneo internacional para la categoría Sub-16 y contará con la participación de ocho clubes destacados: el local, Barcelona, Manchester City, Inter de Milán, Atlético de Madrid, Chelsea y los argentinos River y Newell’s. De esta manera, los Messi se medirán ante los jóvenes futbolistas de otras partes del mundo.