Antonela Roccuzzo fue a ver jugar a Lionel Messi y se robó todas las miradas con un look deportivo y chic

Además de acompañar a Lionel Messi en su carrera deportiva, Antonela Roccuzzo encontró en la moda un espacio en donde cada día se luce y destaca. Su buen gusto y elegancia la llevó a ser embajadora de distintas marcas internacionales, a lanzarse como empresaria y a ser una musa inspiradora para muchas mujeres.

Anto Roccuzzo acompaña a Lionel Messi en cada momento (Fuente: Instagram/@antonelaroccuzzo)

El martes 14 de octubre, la selección argentina y Puerto Rico jugaron un partido amistoso en el Chase Stadium de Miami, en el que el futbolista rosarino inició como titular. La influencer decidió acompañarlo en su regreso con al albiceleste y se lució con un gran atuendo.

Anto Roccuzzo y un look que no pasó inadvertido (Foto: Instagram(@antonelaroccuzzo)

“Look de partido”, escribió junto a un emoji de un corazón celeste en la descripción del carrete que compartió en su cuenta de Instagram, cuenta con casi 40 millones de seguidores. Allí se la vio combinar un jean ancho con recortes, un crop top y estiletos negros. Pero la joya fue una cartera baúl Saint Laurent amarilla.

El minibolso, que la reconocida firma francesa describe como “neceser de piel con el icónico emblema Cassandre y un sofisticado diseño acolchado de diamantes”, tiene un valor de $3.768.780.

Anto Roccuzzo sorprendió con un mini bolso de más de tres millones de pesos (Foto: Instagram(@antonelaroccuzzo)

Entre los accesorios, destacó la funda de su iPhone con dibujos de objetos relacionados con el verano, la cual pertenece a la colección que lanzó junto a Casetify, una compañía con sede en Hong Kong que diseña y produce fundas para celulares y accesorios electrónicos.

Anto Roccuzzo y la funda de su iPhone, un diseño exclusivo de su colección (Foto: Instagram @antonelaroccuzzo)

La publicación, la cual obtuvo poco más de 700.000 ‘Me gusta’, recibió cientos de comentarios de los usuarios, quienes no tardaron en elogiarla. “O sea, no solo admiro a Messi, admiro a Anto por lo hermosa que es”; “Muy apropiada, hermosa la reina”; “¿Se puede ser tan reina?“ y ”Necesito esa cartera", fueron algunos de ellos.

Anto recibió todo tipo de comentarios (Foto: Captura Instagram)

Entre tantos mensajes, no faltaron los clásicos, los cuales le preguntan por el astro. “Por favor cuídalo al Capitán, que llegue para el mundial”; “Ojo con la esposa de nuestro capitán, Anto ¿Messi durmió bien anoche? No olviden de tomar mucha agua” y “¿Ya tiene los vaqueros bien planchados el capitán?“, le dijeron.