El look a puro brillo con el que Antonela Roccuzzo deslumbró en un importante evento de moda en Miami
La rosarina recurrió a su cuenta de Instagram para compartir imágenes que dieron cuenta del ambicioso paso que dio en el mundo de la moda
- 3 minutos de lectura'
Antonela Roccuzzo siempre dejó en claro que no es conocida solamente por ser la esposa de Lionel Messi, sino por su propia carrera. Más allá de la popularidad que obtuvo tras formar una familia con el capitán de la selección argentina, la rosarina se convirtió en una referente de la moda, industria que domina a la perfección y por la que logró posicionarse a nivel global como embajadora de distintas marcas; y una de estas es Anastasia Beverly Hills.
Luego de que el pasado 10 de febrero se conoció la noticia de que la modelo es la nueva cara de una marca de cosméticos estadounidense fundada y propiedad de su CEO, Anastasia Soare, Anto se vistió de gala y compartió el importante evento que se realizó en las últimas horas en Miami, el mismo con el que se le dio la presentación a esta nueva etapa. Entre el carrete de fotografías que publicó, se la pudo ver junto a Soare y posar con productos de la línea.
“Celebrando este nuevo capítulo con @anastasiabeverlyhills”, escribió la rosarina de 37 años en la descripción del posteo que realizó en su cuenta de Instagram, en la que acumula 39.9 millones de seguidores. Allí se la vio lucir un outfit despampanante: vestido de color plateado, corto y al cuerpo, con unas sandalias del mismo tono y su cabello suelto. Mientras que para su rostro optó por un gloss para los labios y sombras sobrias, maquillajes de la línea que hoy publicita.
En cuestión de minutos, la publicación de Roccuzzo alcanzó los miles de likes y cientos de comentarios de sus admiradores, quienes no dudaron en elogiarla. “Diosa total”; “Única”; “Siempre una diosa”; “Mujer de negocios” y “Bella como siempre”, fueron solo algunos de ellos.
La publicación de Antonela llegó días después de mostrar la intimidad de su festejo de San Valentín. Fue a través de su perfil de Instagram donde se dejó ver junto a su esposo, ambos sonrientes y de gala; Messi sorprendió con un look inusual, más formal, al lucir camisa y traje. En las imágenes se los ve disfrutar en un restaurante donde compartieron sushi y chocolates, un menú ideal para el Día de los Enamorados que tuvo lugar el pasado sábado 14 de febrero.
