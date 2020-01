Apple TV+ anuncia la fecha de estreno de sus próximas series

Defending Jacob es una serie protagonizada por Chris Evans Crédito: Apple TV+

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 20 de enero de 2020 • 13:06

La remake de la serie Cuentos asombrosos, que contará con la participación de su creador original Steven Spielberg, ya tiene fecha de estreno y sus primeras imágenes. El programa, que estrenará por la plataforma de streaming Apple TV+, saldrá con sus primeros cinco episodios el 6 de marzo.

" Cuentos asombrosos es un show que capturó nuestras imaginaciones, y no podríamos estar más excitados en compartir esta nueva versión para una audiencia más amplia en Apple TV+", afirmó a la prensa norteamericana Matt Cherniss, jefe de desarrollo del servicio de streaming. Esta serie es una remake de la antología de ciencia ficción que hizo Spielberg para la cadena NBC que tuvo dos temporadas entre 1985 y 1887.

Cuentos extraordinarios es la remake de la serie de 1985 Crédito: Apple TV+

En los últimos años, gracias a Black Mirror, hubo un explosión de series antológicas entre las que se encuentra el remake de Twilight Zone y Philip K. Dick's Electric Dreams. Ahora Spielberg vuelve como productor de esta serie que estará a cargo de Edward Kitsis y Adam Horowitz.

Esta no es la única serie que recibió fecha de estreno. La serie documental Home se verá a partir del 17 de abril; el 24 de ese mes lo hará el drama protagonizado por Chris Evans Defending Jacob, basado en el best seller de William Landay. La serie tratará sobre un fiscal que está encargado de investigar el asesinato de un niño de 14 años donde todas las pistas apuntan a su hijo . Entre las otras ficciones a estrenar se encuentran la comedia inglesa Trying (1° de mayo), Dear. (5 de junio), la comedia musical animada Central Park (en el verano boreal) y el documental Visible: Out in Television que estrenará con sus cinco capítulos el 14 de febrero.

Apple TV+ salió en mayo del año pasado y ya contaba con varias series exclusivas dentro de su catálogo. El programa que más resuena de los que lanzó la compañía norteamericana es The Morning Show, una parodia a los programas televisivos matutinos protagonizada por Jennifer Aniston (quien ganó ayer el premio SAG por su actuación), Reese Whiterspoon y Steve Carell. También se encuentra la serie de "historia alternativa" For All Mankind, donde fueron los soviéticos, en lugar de los norteamericanos, quienes alcanzaron la Luna, y la carrera espacial continúa hasta nuestros días.

El más reciente estreno de la plataforma - disponible en nuestro país a un costo de 4,99 dólares, y para la que no es necesario contar con un teléfono o computadora Apple - es la serie documental Little America, con historias de inmigrantes.