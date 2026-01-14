Araceli González compartió fotos inéditas de su juventud y reflexionó sobre el paso del tiempo: “Disfrútense y abracen”

Araceli González decidió mirar hacia atrás y compartir con sus seguidores un gesto íntimo que generó una fuerte repercusión en redes sociales. A través de su cuenta de Instagram, la actriz abrió su archivo personal y publicó una serie de fotos inéditas de distintas etapas de su vida, acompañadas por un mensaje cargado de emoción. Lejos de las producciones cuidadas, eligió mostrar recuerdos simples, escenas cotidianas y momentos que marcaron su recorrido personal.

El posteo de Araceli en Instagram

En las imágenes aparecieron postales familiares, instantes de su juventud y recuerdos que reflejan a una Araceli en pleno proceso de construcción, mucho antes de afirmarse como una de las figuras más reconocidas del espectáculo argentino. Cada foto transmitió cercanía y permitió asomarse a una faceta poco habitual de la actriz.

Araceli González junto a su familia @araceligonzalez67

Junto a las imágenes, González escribió un texto breve, pero contundente: “Cuando me aparecen estas fotos en mi teléfono, realmente puedo ver todo el camino recorrido hasta ahora. Me hace muy feliz, por todo lo que transité, por todo lo que entregué, todo lo que di, recibí y no recibí”, expresó. De esta manera, dejó en claro que el repaso no estuvo atravesado por una nostalgia triste, sino por una mirada agradecida hacia su propia historia.

Araceli González en su adolescencia @araceligonzalez67

Araceli González en su juventud @araceligonzalez67

En otro fragmento de su mensaje, la actriz detalló algunas de las escenas que forman parte de ese archivo personal. “Acá hay fotos limpiando los platos en mi primer departamento. Mi hija de dos meses cerca de su abuelo. Mi hija en sus viajes más hermosos con su abuela Rosita. Mi llegada de una publicidad con mi Tota esperándome despierta en Barcelona en 1999, y mucho más”, escribió. Los recuerdos hicieron foco en la vida familiar y en momentos ligados a su rol de madre.

Araceli González publicó fotos de su pasado en su cuenta de Instagram @araceligonzalez67

Entre la nostalgia del pasado y la felicidad del presente

A lo largo de los años, Araceli construyó una carrera sólida, marcada por el éxito y una exposición constante. Sin embargo, en esta ocasión eligió dejar de lado el rol de figura pública para ocupar el lugar de una mujer que revisa su pasado con cariño y aceptación. “Somos el resultado de un gran camino, que algunos deciden transitar trabajando con intensidad su interior. A otros les gana la codicia y el desapego”, reflexionó.

La modelo, que mantiene una relación con el actor Fabián Mazzei desde 2007, conserva un perfil bajo en relación con su vida privada. Juntos sostienen un vínculo basado en el acompañamiento y la intimidad, atravesado por una profesión en común y una convivencia armoniosa. Mazzei acompaña a Araceli en su vida familiar, que incluye a sus hijos Florencia Torrente y Tomás “Toto” Kirzner, fruto de sus relaciones anteriores.

Fabián Mazzei y Araceli González en su renovación de votos acompañados por los hijos de la actriz Florencia Torrente y Tomás Kirzner

Florencia Torrente, la mayor de sus hijos, dijo presente en los comentarios y dejó un mensaje cargado de cariño y apoyo para su mamá. “Hermoso mamita. Te amo”, escribió, acompañando la publicación en un mensaje que reflejó el vínculo entre ambas y el orgullo que siente por el recorrido personal que Araceli decidió compartir.

El comentario de Florencia Torrente en una publicación en Instagram de su mamá, Araceli González @araceligonzalez67

Hacia el cierre del posteo, la actriz compartió una reflexión ligada a su presente. “Hoy domingo, un hermoso día en Buenos Aires. Mis hijos, plenos y bellos, trabajando y entregando todo. Mi compañero cerca. Esto es una unidad. Esto es el resultado de todo ese camino. Feliz domingo bombonas, disfrútense y abracen”, escribió para concluir su viaje en el tiempo, mostrando que recuerda el pasado y agradece el presente.