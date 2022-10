Argentina, 1985: el impensado intercambio de un tuitero con Ricardo Darín por un hilo viral sobre la película

escuchar

A menos de un mes de su aterrizaje en los cines, Argentina, 1985 cumplió la proyección de un éxito masivo, cercano al millón de espectadores, y se convirtió en la película nacional más vista del año. El histórico film, dirigido por Santiago Mitre, llegó también al Gaumont y a la plataforma de streaming Amazon Prime Video. La producción también es comentada en las redes sociales, y en los últimos días un tuitero tuvo un impensado cruce con su protagonista, Ricardo Darín.

Darín da vida a Julio Strassera, el fiscal de la causa del Juicio a las Juntas de 1985. A su lado, Peter Lanzani interpreta a un incansable Luis Moreno Ocampo, adjunto a la Fiscalía. La película pone sobre la mesa las persecuciones ante el enfrentamiento a la dictadura militar, los dolorosos testimonios de los sobrevivientes en sus declaraciones y la actitud impune de los acusados, que culminó con la histórica sentencia de cadena perpetua a Jorge Rafael Videla y a Emilio Massera. Hoy continúan abiertas varias causas y miles de desaparecidos en la Argentina a consecuencia, frente a la eterna lucha de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo: “Nunca más”.

ARCHIVO-. 'Argentina, 1985' se convirtió en la película nacional más vista del año. Gerardo Viercovich - LA NACION

El tuitero Juanjo Conti, bajo el usuario @jjconti, es el autor de un hilo que se viralizó en la red social y que ocasionó un cruce con el actor protagonista. “De Argentina, 1985, lo que más me gustó es un detalle en el que la película se pliega sobre sí misma. Es decir, tiene conciencia de que es una película”, escribió. Y argumentó: “El juicio ya comenzó, la cosa va bien y el personaje de Norman Briski [Ruso] le dice a Darín que no tiene que decir que van bien. Que tiene que estar más atento que nunca”.

El tuitero hizo una observación sobre la película. Twitter: @jjconti

“‘Es verdad, hasta acá lograste atención, lograste emoción’. Eso es un mensaje de los guionistas a sí mismos. Ahora viene lo más bravo: ‘Cuidate’, dice. A la película le falta la mitad aún”, prosiguió. Entre los múltiples comentarios al tuit, destacó el del actor principal, que guarda el usuario de @BombitaDarín, en homenaje a su interpretación en Relatos Salvajes.

Juanjo Conti desarrolló su teoría sobre el film. Twitter: @jjconti

La contundente respuesta de Darín

El actor escribió un severo y contundente “No”, en referencia al hilo del tuitero. “¿No fue lo que más me gustó? ¿No me explico? ¿O no estás de acuerdo con mi lectura? Igualmente, gracias por pasar a comentar”, respondió el autor de la publicación.

El actor respondió de forma contundente. Twitter: @BombitaDarín

Los usuarios de Twitter reclamaron no entender lo que quería expresar Conti: “Cada vez entiendo menos”, “seguís sin explicarte”. Otros defendieron su teoría y apuntaron: “Sucede en muchas películas. Me acuerdo que en una de las Terminator, [Arnold] Schwarzenegger decía: ‘Volveré'. Era para que los guionistas empezaran a escribir la siguiente”.

Argentina, 1985 representará al país en los Oscar 2023, en competencia por el galardón de mejor película internacional, y en los Premios Goya. Además, obtuvo dos distinciones en el Festival Internacional de Cine de Venecia y recibió el premio del público en el Festival de Cine de San Sebastián. El film solo se proyecta en 223 salas de cine del país, el 30% del total, por el conflicto que se desató entre las principales cadenas cinematográficas y la plataforma de su producción.

