Thiago Medina deberá ser operado: así lo confirmó su expareja, Daniela Celis

Daniela Celis, expareja de Thaigo Medina y madre de las hijas que ambos tienen en común: Aimé y Laia, compartió mediante su cuenta de Instagram una historia en la que confirmó que el ex Gran Hermano 2022 (Telefe) deberá someterse a otra intervención quirúrgica en los próximos días. Si bien esto estuvo previsto por el personal médico, los profesionales del Hospital Mariano y Luciano de la Vega, en Moreno, eligieron mantenerse expectantes a su evolución.

“Nuevas noticias. Tenemos confirmado que será intervenido quirúrgicamente y se le realizará una cirugía torácica, en estos días”, comenzó Celis con su mensaje y agregó: “Hoy está sin fiebre. Necesitamos que siga así para que pueda ser operado”.

El comunicado de Daniela Celis donde confirmó que Thiago medina deberá operarse (Fuente: Instagram/@danielacelis01)

Antes de finalizar, dejó un pedido a sus seguidores, algo que ya se volvió costumbre por parte de ella y del resto de los familiares de Medina: “La luz llega y se siente, mantenemos la solicitud de la cadena de oración para Thiago”.

Poco tiempo después de su publicación, se conoció el último parte médico sobre la situación del ex GH, quien “pasó la noche sin fiebre mientras se aguardan resultados de los cultivos para evaluar esquema antibiótico".

El miércoles al mediodía, ya se había anticipado que podría ser intervenido si presentaba una leve mejoría: “La cirugía se realizaría con el equipo de cirugía de tórax de este hospital y, además, en conjunto con los profesionales provenientes del Hospital Bicentenario de Esteban Echeverría, a través de la red de cirugía de la provincia de Buenos Aires”.

Thiago Medina pelea por su vida (Foto: Instagram @thi4go_km)

Cabe recordar que Thiago Medina protagonizó el viernes pasado un choque en moto en la intersección de la avenida San Martín y La Providencia, en la localidad de Francisco Álvarez, en el partido de Moreno.