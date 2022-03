Aseguran que hay una tercera en discordia entre Benjamín Vicuña y Eli Sulichin

El año 2022 comenzó muy bien para Benjamín Vicuña, quien encontró nuevamente el amor. En enero, blanqueó su relación con la empresaria Eli Sulichin, que conoció en diciembre en un evento en la casa de Pampita. Desde entonces, la pareja se muestra muy cariñosa mientras se conoce y comparte importantes momentos de sus vidas. Pero la armonía no habría durado mucho tiempo, ya que comenzó a circular el rumor que indica que hay una tercera en discordia. Fue la periodista Karina Iavícoli quien en Socios del espectáculo (eltrece) enunció que una famosa está muy cerca del actor.

“Estoy en condiciones de adelantar que hay una tercera persona, es alguien a la que queremos mucho, que no es Luciana Salazar”, expresó la periodista quien recibió el apoyo de Adrián Pallares, que confirmó la información. Sin embargo, decidieron no dar a conocer la identidad de la involucrada, lo que generó una gran repercusión debido a que las infidelidades de alguna forma marcaron las relaciones de Vicuña. No obstante, la panelista lanzó sobre el nombre de la supuesta persona que está cerca del artista: “Lo damos otro día”.

Tercera en discordia

No obstante, el actor chileno no realizó declaraciones respecto de la información que lo involucra. Desde su separación de Eugenia ‘la China’ Suárez, en octubre de 2021, decidió hacer escuetas declaraciones ante la prensa, sino que las importantes noticias las informa mediante sus redes sociales. Fue en su cuenta de Instagram que confirmó su romance con Eli Sulichin. Tras semanas de rumores, compartió un video desde París en el que la joven caminaba en dirección a la Torre Eiffel. “Mi guapa”, escribió aquel 14 de febrero y confirmó que había encontrado el amor nuevamente.

“Estoy muy bien. Es una mujer increíble, la quiero cuidar y no deseo meterla en esto porque ella no es parte de mi trabajo ni de mi vida pública”, expresó el actor en una reciente entrevista a la revista ¡HOLA! Argentina. Además, indicó que no daría detalles de su relación con la premisa de resguardar el vínculo. Asimismo, además de decir que no esperaba enamorarse, expresó sobre la familia: “Es verdad, siempre apuesto a la vida. Desde ya está lo emocional, pero también hay algo de racional, de querer seguir creyendo en la vida, en el amor. Más allá de lo que pase, el ser humano se aferra a la vida”.

La publicación de Benjamín para blanquear su romance (Foto Instagram @benjaminvicuna.ok)

Previa a la publicación del chileno con Sulichin en redes sociales, la China Suárez había realizado la misma acción para blanquear su noviazgo con el empresario español Armando Mena Navareño. De esta manera, ambos mostrabas que tras su escandalosa ruptura apostaban al amor otra vez. Si bien los dos muestran que sus vidas por separado funcionan muy bien, estarían enfrentado una gran disputa económica.

Benjamín Vicuña y la China Suárez estarían enfrentando una disputa económica.

“Benjamín le dejó la casa que compraron en Chacras de Murray, en Pilar, a nombre de La China, pero además le prestó 100 mil dólares para refacciones. Él le dio los 100 mil dólares, ella gastó la plata, vendió su departamento y no le pagó el préstamo. Ahora no le contesta los mensajes ni a Benjamín ni al abogado”, reveló Yanina Latorre en LAM (América) con respecto a la actitud de la actriz argentina. Por esta razón, estarían enfrentados por un conflicto en el que ambos buscan resguardar su patrimonio económico.