La reacción de Luciana Salazar al saber que participará de un programa con Benjamín Vicuña

Este martes, en Socios del espectáculo (eltrece), la periodista Paula Varela confirmó que Luciana Salazar y Benjamín Vicuña protagonizarán un explosivo reencuentro en el programa Divina comida de la televisión chilena. Es que el año pasado, Rodrigo Lussich reveló que, a poco de separarse de “La China” Suárez, el actor habría tenido un affaire con “Luli”. “Ella estaba en la cena, él no la dejó ni a sol ni a sombra. Se le pegó como un abrojo, y los dos desaparecieron al mismo tiempo”, dijo en aquél momento el periodista de espectáculos. Además, aseguró que el intérprete trasandino “secó sus lágrimas en las sábanas” de la modelo.

Consultada por Varela sobre su participación en el programa con Vicuña, Salazar contestó: “Me convocaron para Divina comida, que se estaría filmando supuestamente acá a fines de abril. Estuve hablando con uno de los productores, y si bien ya está todo hablado de palabra, todavía no es que puse ninguna firma de nada, pero ya está todo acordado”.

Luego, agregó: “Lo que tengo entendido, por lo que me dijeron, que no sé si será así o no, es que van a estar Rocío (Marengo); me nombraron a Benjamín (Vicuña), y me nombraron a uno de los integrantes de Los auténticos decadentes (NdeR: Gastón Bernardou, percusionista y fundador de la banda). No lo tengo 100% si es así o no. Ellos me comentaron que sí, que supuestamente iban a estar ellos”.

La palabra de Luciana Salazar sobre su participación en un programa con Vicuña

Pícaro, Lussich agregó: “En una comilona, tal vez terminen comiendo cualquier cosa. Ellos tuvieron un evento en el que coincidieron. Luciana es una bomba sexual, él es un galán intrépido y aventurero. Si bien ahora está de capa caída porque está en pareja, no pierde nunca las mañas. Y de repente, la ve a Luciana, y comida va comida viene, copa va copa viene, se puede concretar alguna cosa”. Del otro lado, la periodista chilena Mariela Sotomayor acotó: “Quién sabe que por ahí le ayude a lavar la losa a Luciana”.

Asimismo, la cronista contó que Vicuña “cobraría 10 mil dólares por su participación”. “Es la suma más importante que se ha pagado a un invitado de este programa” dijo Sotomayor. Además, contó que el actor estaría abierto a hablar de cualquier tema, a diferencia de otras ocasiones, en las que no estuvo dispuesto a contar su intimidad “porque es algo que cuida demasiado”.

En tanto, Paula Varela contó que el programa “se va a filmar aquí en la Argentina, y ya están buscando las locaciones, porque algunos pondrían la casa, y otros no”. En tanto, el conductor Adrián Pallares señaló: “A veces, no es en la casa real. Le arman una casa”.

Sobre el ciclo en cuestión, la cronista chilena dijo que se trata de un programa “líder en sintonía” y que “ha sido toda una revelación y lleva muchas temporadas”.

Por último, la columnista Luli Fernández anticipó la próxima mesa de “Divina comida”, que estaría compuesta por Amalia Granata, Moria Casán, Ale Sergi y falta uno más que está a por confirmarse.