Nicolás Cabré tuvo que ser operado y mostró en las redes cómo se entretiene mientras hace reposo: “Cosas que pasan”

Hace tan solo un mes que Nicolás Cabré decidió abrir una cuenta en Instagram. Desde entonces, el actor compartió momentos de su vida personal, anunció algunos proyectos de trabajo y le dedicó mensajes a sus amigos y, por su puesto, a su hija Rufina. Pero también, el pasado 20 de agosto advirtió a sus seguidores de un complicado estado de salud que estaba atravesando y que lo llevó a tener que pasar por el quirófano. Después de que trascendiera la noticia, el artista reveló cómo se encuentra tras la operación.

La faceta de deportista del actor quedó en pausa. Cabré es fanático del atletismo y entrena para correr las maratones más reconocidas a nivel internacional. pero su idea de participar en la Media Maratón de Buenos Aires el domingo 21 de agosto y de correr los 21 kilómetros por las calles porteñas en la competencia se truncó.

Nicolás Cabré compartió con sus seguidores de Instagram su estado de salud. Instagram: nicolascabre80

“Después de varios intentos, decidí que lo mejor es no correr. La rodilla no ayudaría y pide descanso. Seguramente la carrera, la adrenalina o las ganas de hacer algo que disfruto, haría que llegue al final. Pero lo más probable es que me lastime peor y haga que duela más. Esa es la realidad. Lo mejor, a veces, es saber pasar (por más bronca que dé)”, expresó el actor, de 42 años, en un post. Y agregó: “A veces no vemos, o no queremos ver, las cosas más sabidas y más simples. Y nos las tienen que repetir mil veces”.

El actor compartió en Instagram su pasión por el atletismo. Instagram: nicolascabre80

Afortunadamente, todo pareció salir bien. “Acá estoy, perfecto. Sin dolor, por lo menos. Pensé que paré justo, más no. Paré cuando el menisco dijo ‘basta’”, apuntó este martes en una publicación en la que aparece con la rodilla vendada, recostado en la cama mientras disfruta de la exitosa serie de Netflix Woo, una abogada extraordinaria.

De esta manera, el actor dejó en claro que mientras se recupera le da rienda suelta al streaming y no mira cualquier ficción, sino el drama coreano que, por el momento, cuenta con una temporada de 16 episodios y que ya logró ingresar al ranking histórico de la plataforma como una de las series más vistas a nivel mundial en sus primeros 28 días. Este miércoles, estrenó sus últimos dos episodios.

“Ahora solo queda recuperar y volver lo antes posible, y pasar los objetivos para adelante. Ya iré contando, que se pueden venir cosas lindas. Abrazo a todos y gracias por los mensajes”, agregó.

A pesar de su corta estadía en las redes sociales, el intérprete de Papá por un día acumuló ya más de 220 mil seguidores en Instagram y muchos de ellos le enviaron buenos deseos para su pronta recuperación. “Dale, que tenemos que salir a correr 125K”, expresó uno de sus compañeros de maratón. “A recuperarse rápido”, “vas a volver más fuerte” o “pronto estarás a full” fueron algunos de los mensajes que le plasmaron sus admiradores.

Un “hackeo” récord

La razón final por la que Cabré decidió abrirse una cuenta en la red social fue la amenaza de un usuario anónimo que creó un perfil con su nombre y acumuló más de 200 mil seguidores. “Al principio no me molestaba, pero desde hace unas semanas, empezaron a vender publicidad y a recomendar productos y servicios en mi nombre. Así que decidí crear esta cuenta. Prometo hacer todo lo que pueda”, explicó.

Historia de Mercedes Funes, que fue reposteado por Mariano Martínez. Foto/Instagram: @marianom78

Pero a los pocos instantes, el actor ya no tenía acceso a su cuenta. Su compañera de teatro, Mercedes Funes, apareció en la red social para dar explicaciones desde su perfil. “Había alguien que se hacía pasar por él. Entonces, Nico decidió abrir su cuenta propia, pero fue hackeada [denunciada por falsa] por esta persona que tenía 270 mil seguidores”, relató Afortunadamente, Cabré logró conservar su cuenta.