Barby Silenzi fue escrachada en las redes sociales por no cumplir el acuerdo de un canje

Barby Silenzi es una de las celebridades más presentes en las redes sociales en donde ya cuenta con más de 3 millones de seguidores. A través de Instagram no solo muestra gran parte de su rutina sino que, también, promociona su trabajo y realiza diversos canjes. Pero, a lo largo de los últimos días, la mamá de Elena y Abril fue acusada de no cumplir uno de sus acuerdos comerciales.

En la actualidad, los canjes se convirtieron en un término común dentro de la jerga de las redes sociales. Este tipo de acuerdos implican que una empresa contacta a un influencer para que promocione sus productos o servicios y, a cambio, le ofrecen una serie de productos. Así, en Instagram pueden verse a diversas celebridades y figuras públicas posar y recomendar desde restaurantes hasta mopas para limpiar el suelo del living. Sin embargo, hay veces en que los contratos no se cumplen y que los famosos se quedan con los beneficios pero sin mencionar a la marca en cuestión.

A lo largo de los últimos años, fueron muchos los casos de personas relevantes en el mundo del espectáculo que tomaron esta postura. En respuesta, las cuentas oficiales de las marcas decidieron responder de manera acorde: escrachándolas en las redes. En esta ocasión fue Barby Silenzi quien quedó atrapada en medio de una polémica del estilo luego de ignorar los reiterados mensajes de una marca que le envió una serie de prendas pero sin recibir nada a cambio.

El suceso fue viralizado no por el emprendimiento en sí, sino por la cuenta llamada Lo Más Popu que compartió en sus historias todo el intercambio entre la marca de indumentaria y la bailarina. Todo comenzó cuando la casa que se especializa en la producción y venta de buzos “oversize” de estilo urbano dejó un llamativo comentario en una foto de la ex Bailando por un sueño.

“Hola, ¿nos podes responder? Seguimos esperando que nos devuelvas los buzos”, se puede leer debajo de un video en donde ella baila feliz frente a la cámara mientras promociona un suplemento de proteína.

Luego, se conoció toda la historia. A mediados de agosto de 2021, la casa de ropa se contactó con la bailarina y le envió una cantidad de buzos equivalente a 20 mil pesos con la idea de que Barby mostrara los productos y etiquetara a la marca. Los días pasaron y el posteo prometido nunca llegó. Desde el local, intentaron contactarse con la pareja de El Polaco en repetidas ocasiones pero no tuvieron suerte. Pasados varios mensajes sin respuesta, Silenzi apareció recién el 12 de diciembre y, tras pedir disculpas, aseguró que ese mismo fin de semana realizaría la publicación acordada. Sin embargo, la fecha indicada llegó y, nuevamente, hubo silencio absoluto.

Desde la marca no dejaron de insistir a través de los mensajes privados y, al no recibir ningún tipo de respuesta ni la devolución de los buzos, decidieron hacer público el conflicto. No obstante, el comentario que dejaron en el perfil de Barby fue eliminado y la bailarina no se refirió al tema. Como el caso se hizo conocido, a pesar de que el reclamo original ya no está, si pueden leerse a varios usuarios que decidieron hacer propia la lucha de los emprendedores y se dedicaron a pedir el cumplimiento del canje.