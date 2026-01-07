Así está el hijo de 15 años de Nazarena Vélez que ya consiguió su primer trabajo

Mientras encabeza la temporada teatral de verano en Villa Carlos Paz, Nazarena Vélez se encuentra acompañada en todo momento de su familia, pero en especial de su hijo menor, Thiago, quien consiguió su primer empleo como volantero de la obra Suspendan la boda. El joven colabora todos los días en la puerta del teatro al repartir flyers publicitarios y animar a la gente a querer comprar entradas del show.

La escena llamó la atención del público y de los medios, no solo por tratarse del hijo de una figura conocida, sino por la naturalidad con la que asumió su rol laboral. “Ya es el segundo año, estuve acá el año pasado. Trabajar con mi familia siempre es un placer. Gracias a Dios nos está yendo muy bien. Por algo estuvimos entre las seis obras más vistas de Villa Carlos Paz, así que un lujo”, expresó con orgullo en diálogo con Intrusos (América TV).

El joven consiguió su primer empleo en Villa Carlos Paz (Foto: Instagram @nazarenavelez)

El adolescente también contó que muchas personas lo reconocen mientras reparte volantes, algo que lejos de incomodarlo, lo disfruta mucho. “La verdad que me encanta que la gente me reconozca y me pida fotos”, aseguró. “Estoy todos los días. Yo mismo me ofrecí a volantear porque soy una persona bastante dada, bastante macanudo. Siempre digo que capaz aporto algo, vendo entradas y ayudo. Soy una persona muy inquieta”, comentó.

Consultado sobre su futuro y la posibilidad de seguir los pasos de su madre en el mundo artístico, Thiago no dudó en decir que sí. “La verdad que me gustan las dos cosas. Ojalá que arriba del escenario y también en la parte de producción. ¡Me encantaría!”, afirmó. Por último, explicó que se encuentra muy feliz de poder ver a su madre bien anímicamente y disfrutar de su profesión. “Está mejor que nunca. La verdad que volvió acá a Villa Carlos Paz de once o doce años y es una seguidilla hermosa. No hay nada mejor que volver a esta plaza que es hermosa, Villa Carlos Paz”, cerró.

Las reacciones en redes sociales al nuevo empleo del hijo de Nazarena Vélez (Foto: Captura de pantalla de X)

Tras ver el clip de su hijo tan crecido y desenvuelto frente a las cámaras, Nazarena Vélez comentó conmovida en Intrusos: “Quince años. ‘Sos mi vida’, me dijo. Lo amo con toda mi alma. ¡Cómo charla!“. La grabación también se volvió viral en redes sociales, donde los usuarios quedaron asombrados con la madurez del muchacho. ”¡Está hermoso y grande! Me emociono escucharlo hablar excelente trabajo hizo Naza"; “Es un tipazo” y “Aplausos para Nazarena Vélez y su pareja”, fueron algunos de los comentarios más virales al respecto.