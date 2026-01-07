Así está el hijo de 15 años de Nazarena Vélez que ya consiguió su primer trabajo
Mientras acompaña a su mamá en la temporada teatral de Villa Carlos Paz, Thiago dio sus primeros pasos en el mundo laboral; de qué se trata
- 3 minutos de lectura'
Mientras encabeza la temporada teatral de verano en Villa Carlos Paz, Nazarena Vélez se encuentra acompañada en todo momento de su familia, pero en especial de su hijo menor, Thiago, quien consiguió su primer empleo como volantero de la obra Suspendan la boda. El joven colabora todos los días en la puerta del teatro al repartir flyers publicitarios y animar a la gente a querer comprar entradas del show.
La escena llamó la atención del público y de los medios, no solo por tratarse del hijo de una figura conocida, sino por la naturalidad con la que asumió su rol laboral. “Ya es el segundo año, estuve acá el año pasado. Trabajar con mi familia siempre es un placer. Gracias a Dios nos está yendo muy bien. Por algo estuvimos entre las seis obras más vistas de Villa Carlos Paz, así que un lujo”, expresó con orgullo en diálogo con Intrusos (América TV).
El adolescente también contó que muchas personas lo reconocen mientras reparte volantes, algo que lejos de incomodarlo, lo disfruta mucho. “La verdad que me encanta que la gente me reconozca y me pida fotos”, aseguró. “Estoy todos los días. Yo mismo me ofrecí a volantear porque soy una persona bastante dada, bastante macanudo. Siempre digo que capaz aporto algo, vendo entradas y ayudo. Soy una persona muy inquieta”, comentó.
Consultado sobre su futuro y la posibilidad de seguir los pasos de su madre en el mundo artístico, Thiago no dudó en decir que sí. “La verdad que me gustan las dos cosas. Ojalá que arriba del escenario y también en la parte de producción. ¡Me encantaría!”, afirmó. Por último, explicó que se encuentra muy feliz de poder ver a su madre bien anímicamente y disfrutar de su profesión. “Está mejor que nunca. La verdad que volvió acá a Villa Carlos Paz de once o doce años y es una seguidilla hermosa. No hay nada mejor que volver a esta plaza que es hermosa, Villa Carlos Paz”, cerró.
Tras ver el clip de su hijo tan crecido y desenvuelto frente a las cámaras, Nazarena Vélez comentó conmovida en Intrusos: “Quince años. ‘Sos mi vida’, me dijo. Lo amo con toda mi alma. ¡Cómo charla!“. La grabación también se volvió viral en redes sociales, donde los usuarios quedaron asombrados con la madurez del muchacho. ”¡Está hermoso y grande! Me emociono escucharlo hablar excelente trabajo hizo Naza"; “Es un tipazo” y “Aplausos para Nazarena Vélez y su pareja”, fueron algunos de los comentarios más virales al respecto.
Otras noticias de Celebridades
Puro amor. La foto inédita del comienzo de la relación entre Maxi López y Daniela Christiansson
De Hawkins a la cima. Los millones que ganó cada miembro del elenco de Stranger Things tras cinco temporadas
43 años juntos. Él entró a la casa de otra en la primera cita y ella no tenía idea de quién era: la historia de “El Cabezón” y Nancy
- 1
El jinete pálido: el éxito “sobrenatural” de Clint Eastwood que nació de una referencia bíblica y le valió su peor lesión en el set
- 2
Punta del Este, en fotos: de la reaparición en familia de Zulema Yoma hasta el relax playero de Nicole Neumann con sus hijos
- 3
Jimena Monteverde y un debut auspicioso en las tardes de eltrece
- 4
Fuerte cruce entre Diego Brancatelli y un periodista venezolano por la captura de Maduro