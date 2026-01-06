El fin de una pesadilla: Jamie Campbell Bower habló del alivio que sintió al despedirse de Vecna para siempre

El final de Stranger Things no solo representa un hito para los fanáticos, sino también un profundo respiro para su elenco. Tras años de ponerse en la piel de la oscuridad del “Upside Down”, el hombre detrás de la aterradora figura de Vecna logró finalmente cerrar un ciclo que fue tan gratificante como agotador tanto en lo profesional como en lo personal.

Jamie Campbell Bower, el hombre detrás de la aterradora figura de Vecna logró finalmente cerrar un ciclo (Foto: Instagram @bowerjamie)

En una entrevista con The Hollywood Reporter, el actor Jamie Campbell Bower reveló el impacto emocional que sintió al concluir su participación como Henry Creel: “Me siento mucho más aliviado. Fue muy agradable estrenar los últimos episodios y sentir que puedo dejar atrás definitivamente al personaje“.

Jamie Campbell Bower le dedicó muchas horas de su vida a convertirse en Vecna Capturas Instagram (@bowerjamie)

A diferencia de temporadas anteriores, donde el actor pasaba más de siete horas en el camarín para una transformación completa de pies a cabeza, la entrega final apostó por un método más ágil, aunque no por eso menos complejo. Según relató el intérprete, el proceso se optimizó a unas cuatro horas gracias a la combinación de prótesis en el torso y la cabeza con un traje de captura de movimiento.

“Lo que están viendo en esta temporada final soy yo”, aclaró Bower, quien dejó en evidencia que, aunque vestía enredaderas y puntos de referencia para efectos visuales, su presencia física fue total. Por otro lado, para mantener la estatura amenazante frente al elenco juvenil, el actor utilizó hombreras de fútbol americano bajo el traje y plataformas de siete centímetros en el calzado.

Vecna, el villano de Hawkins (Foto: Netflix)

Pese a la intensidad de sus escenas, Jamie destacó el contraste con el ambiente detrás de cámaras. “Recuerdo reírme mucho con los niños durante el rodaje del episodio siete”, relató sobre una de las escenas más espeluznantes. Esos momentos de juego entre tomas fueron vitales para su equilibrio. “Me hacía pensar: ‘Ok, soy Jamie. Está bien estar acá’”, añadió.

La incertidumbre sobre el capítulo final y la guía de los hermanos Duffer

Uno de los aspectos más desafiantes para Bower y sus compañeros fue trabajar bajo un estricto velo de misterio. Según explicó el actor, la incertidumbre predominó desde el inicio del rodaje, ya que el reparto no recibió el desenlace completo hasta que la filmación del séptimo capítulo estaba terminada. Durante meses, ninguno de los protagonistas supo con certeza cuál sería el destino final de sus personajes o cómo se resolvería, definitivamente, la guerra por Hawkins.

Uno de los aspectos más desafiantes para Bower y sus compañeros fue trabajar bajo un estricto velo de misterio (Captura de video)

Actuar frente a una pantalla verde exige un esfuerzo de imaginación extremo, especialmente cuando entran en juego dimensiones paralelas. Los hermanos Duffer facilitaron esta tarea convirtiéndose en los arquitectos visuales del set: sus referencias detalladas ayudaron al elenco a ‘ver’ lo que aún no existía. Gracias a este trabajo, Bower y sus compañeros pudieron ofrecer interpretaciones genuinas y lograr que la amenaza de Vecna se sintiera real a pesar de estar rodeados de fondos croma.

Más allá de la experiencia actoral, Bower se aseguró de conservar recuerdos tangibles de su transformación, como un modelo 3D de su rostro y una mano protésica que hoy forman parte de su colección personal.

Interpretar a Vecna le significó al actor un proceso de transformación de siete horas (Foto: COURTESY OF NETFLIX)

Aunque el destino de la franquicia sigue abierto a posibles spin-offs, el actor de 37 años prefiere enfocarse en el descanso inmediato y un período de pausa a la espera de nuevos proyectos. “Este proyecto me bendijo muchísimo; me cambió mi vida”, concluyó.