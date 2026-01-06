Nico Occhiato le quiso hacer una avivada y Messi lo paró: “Mirá que me voy, eh”

El capitán de la selección argentina, Lionel Messi, recibió este martes a los integrantes de Luzu TV en el Chase Stadium para una charla exclusiva sobre su intimidad familiar. Durante el encuentro en la ciudad de Florida, el futbolista exhibió una faceta relajada ante una broma del presentador Nicolás Occhiato.

Cuál fue la reacción de Messi ante el intento de gambeta de Nico Occhiato

Durante la charla en Miami, Nicolás Occhiato intentó demostrar sus habilidades con la pelota frente al astro rosarino. El conductor de Nadie dice nada buscó realizar un movimiento conocido como “caño” con la pelota cerca de las piernas del jugador. Messi advirtió la intención de la maniobra y frenó la acción con una advertencia humorística al exclamar: “Mirá que me voy, eh”.

Diego Leuco y Nico Occhiato entrevistaron a Leo Messi para Luzu TV (Foto: Instagram @nicoochiato)

El momento distendió el clima de la entrevista en las instalaciones del Inter Miami. Diego Leuco también participó del intercambio mientras Messi custodiaba la pelota y se desentendió -a modo de broma- del accionar de su compañero: “Es un irrespetuoso”.

Qué contó Messi durante la entrevista

La conversación abordó los gustos personales de la pareja de Messi y Antonela Roccuzzo. El futbolista reveló que consumen producciones de la plataforma Netflix durante sus momentos de descanso. La serie Envidiosa, protagonizada por Griselda Siciliani, recibió elogios por parte del capitán, que la calificó como “muy buena”.

Messi reconoció que mira LAM para "estar al día" e hizo reír a todos

Además de las ficciones, el jugador sigue programas de la televisión argentina como LAM en América TV y MasterChef Celebrity de Telefe. Su interés por estos contenidos responde a un deseo de mantenerse informado sobre la actualidad del país. También utiliza la aplicación TikTok para ver fragmentos de videos cortos durante el día.

Cómo son las reglas de Antonela Roccuzzo y el orden en la casa de Miami

El orden en el hogar representa un pilar fundamental para la familia Messi en Estados Unidos. Lionel se definió como una persona estructurada y con una obsesión por la organización. El futbolista admitió que el esquema de la casa cambió bajo su influencia directa.

Antonela Roccuzzo aplica una prohibición clara: nadie utiliza la pelota dentro de la vivienda. “Mucho quilombo no podemos hacer”, relató el jugador sobre las restricciones de su esposa. Thiago, Mateo y Ciro comparten la pasión por el deporte, pero deben limitar sus juegos al jardín o a las canchas del club.

Messi y un desopilante comentario sobre jugar al fútbol adentro de su casa

Qué reveló sobre el conflicto médico con Newell’s

La entrevista repasó los inicios de la carrera profesional de Messi en Rosario. El tratamiento por el déficit de hormona de crecimiento comenzó en Newell’s cuando el niño tenía once años. El costo del procedimiento médico generó conflictos económicos para la familia.

Messi recordó que su madre, Celia Cuccittini, caminó largas distancias por la ciudad sin obtener el dinero que el club prometió. El enojo de su progenitora derivó en la búsqueda de nuevas oportunidades.

El tratamiento fallido de Messi en Newells

El problema no fue la institución, sino una persona específica cuyo nombre el jugador prefirió callar. Tras el fracaso del acuerdo local, surgió la posibilidad de viajar a España. El ingreso al club Barcelona cambió el destino de su salud y su futuro deportivo.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.