Gran Hermano: quién es Carlota, la nueva participante que ingresó este domingo
Carla Bigliani tomó la posta tras la salida intempestiva de Divina Gloria; la presentación ante los demás integrantes de la casa
- 2 minutos de lectura'
Este domingo, la casa de Gran Hermano Generación Dorada registró dos ingresos. Uno de ellos es el de Carla Bigliani, alias Carlota, que fue presentada al público y tomó el lugar vacante que dejó Divina Gloria, quien abandonó el reality por recomendación médica.
“Soy Carla Bigliani. Tengo un montón de apodos. Me dicen Carlota, me dicen ‘Hola, potra’. Es un saludo que tengo en mis redes sociales todas las mañanas”, relató la participante que es diseñadora de bijou y vende sus productos en Instagram.
Con 87 mil seguidores en sus redes, Bigliani se define en sus redes como “alocada, audaz y libre”. A la hora de dar más detalles de su vida diaria dijo: “Trabajo desde casa y puedo cuidar a mis hijas. Tengo dos gatos y un perrito y una casa que siempre soñé con un jardín y una pileta. Tenía ganas de un cambio y acá estoy”.
“Tenía muchas ganas de entrar a Gran Hermano porque en realidad siempre quise hacerlo. Me empecé a visualizar total, a nivel mil, que tengo a todo el barrio podrido”, subrayó la participante que vive en Villa Adelina, provincia de Buenos Aires.
Desde su ingreso a la casa, los demás participantes comenzaron con el típico cuestionario de preguntas para conocer más de su vida. “Me encantan los tatuajes. Mis hijas ya crecieron y no me queda un mango para tatuarme”, reconoció, en tono irónico, ante la vista de Santiago del Moro.
Otras noticias de Gran Hermano 2026
Contrato. “¿Quieren saber cuánto cobra Andrea del Boca?“: revelan la suma que habría arreglado con Gran Hermano
Polémica. Se filtraron quiénes entrarían hoy a Gran Hermano: uno por uno estos serían los participantes
Nuevos jugadores. Tiembla la casa de Gran Hermano: por qué el ingreso de hoy sería la peor noticia para un participante
- 1
Nuevo triunfo del cine argentino en los Goya: Belén ganó como mejor película iberoamericana
- 2
A qué hora entran los nuevos participantes a Gran Hermano y cómo verlo en vivo
- 3
Dolores Fonzi ganó el Goya por Belén y lanzó un fuerte mensaje político: “La ultraderecha vino a destruirlo todo”
- 4
El casamiento de Cande Ruggeri y Nico Maccari: las lágrimas de la modelo y los famosos que dijeron presente