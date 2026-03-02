Gran Hermano: quién es Carlota, la nueva participante que ingresó este domingo

Este domingo, la casa de Gran Hermano Generación Dorada registró dos ingresos. Uno de ellos es el de Carla Bigliani, alias Carlota, que fue presentada al público y tomó el lugar vacante que dejó Divina Gloria, quien abandonó el reality por recomendación médica.

“Soy Carla Bigliani. Tengo un montón de apodos. Me dicen Carlota, me dicen ‘Hola, potra’. Es un saludo que tengo en mis redes sociales todas las mañanas”, relató la participante que es diseñadora de bijou y vende sus productos en Instagram.

Carla Bigliani se presentó ante sus nuevos compañeros

Con 87 mil seguidores en sus redes, Bigliani se define en sus redes como “alocada, audaz y libre”. A la hora de dar más detalles de su vida diaria dijo: “Trabajo desde casa y puedo cuidar a mis hijas. Tengo dos gatos y un perrito y una casa que siempre soñé con un jardín y una pileta. Tenía ganas de un cambio y acá estoy”.

Carla Bigliani es diseñadora de bijou

“Tenía muchas ganas de entrar a Gran Hermano porque en realidad siempre quise hacerlo. Me empecé a visualizar total, a nivel mil, que tengo a todo el barrio podrido”, subrayó la participante que vive en Villa Adelina, provincia de Buenos Aires.

Desde su ingreso a la casa, los demás participantes comenzaron con el típico cuestionario de preguntas para conocer más de su vida. “Me encantan los tatuajes. Mis hijas ya crecieron y no me queda un mango para tatuarme”, reconoció, en tono irónico, ante la vista de Santiago del Moro.