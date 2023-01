Así fue el tenso reingreso de Mimi Alvarado al Hotel de los Famosos: “Me extrañaste, bebé”

escuchar

La segunda temporada del Hotel de los Famosos (eltrece) trajo un abanico de famosos nuevos entre actores, modelos, deportistas y mediáticos, entre los que se encuentra Mimi Alvarado, la primera eliminada del certamen. No obstante, gracias al abandono de Abigail Pereira, la dominicana volvió a ingresar al juego por decisión de sus compañeros.

Luego de que se definieran los dos grupos para el desafío que separa en staff y huésped a los participantes, el “Chino” Leunis explicó cómo se daría el reemplazo de Abigail Pereira. “Quiero contarles el tema que tenemos pendiente con el abandono de Abigail. Ante una situación de abandono, la prioridad, indica el reglamento, la tiene el último eliminado del hotel”, indicó.

Martín Coggi anuncia el reingreo de Mimi Alvarado al Hotel de los Famosos

“Esa es una opción, pero como el abandono fue antes de que se juegue la ‘H’, está la posibilidad de que ingrese alguien nuevo. Le vamos a dar la potestad de que se tomen un rato para que lo piensen. El capitán del equipo que gane el desafío va a tomar esa decisión”, señaló el conductor.

Finalmente, el equipo ganador fue el rojo, liderado por Martín Coggi. “Obviamente, tengo la suerte de ser el capitán del equipo, eso no quita que no sea democrático a la hora de elegir. Hablándolo con todos, esperamos que Mimi no haya sacado el boleto de vuelta a Dominicana porque la queremos otra vez en el hotel”, determinó.

La reaparición de Mimi fue en el “Cara a cara” en la última parte del capítulo de este martes en su nuevo horario. “Vamos a darle la bienvenida a Mimi”, introdujo el conductor y agregó: “Va a ingresar en la misma situación que ustedes y como staff, va a tener derecho a votar y también a que la voten”.

Mimi Alvarado reingresó a El Hotel de los Famosos

En su ingreso con las valijas, gran parte de los participantes la recibieron con aplausos y gritos, aunque se dirigió directamente al lado del actor venezolano Fernando Carrillo. Cuando Leunis le dio la palabra, la panelista manifestó: “Yo no sé qué va a pasar ahora, pero yo no confío en nadie”.

“Pero sabes que estás acá porque una gran parte de tus compañeros, no todos, eligieron si venías vos o una persona nueva”, señaló el conductor, quien le consultó si quería decirle algo a sus compañeros.

“Sí, de nada sirve... ojalá aprendan”, manifestó en un mensaje incógnito. Sin embargo, Martín Coggi le confesó que él tuvo la palabra para anunciar su reingreso. “Me extrañaste, bebé”, sentenció Mimi Alvarado.

A la hora de votar, Mimi Alvarado no tuvo tapujos en la lengua. “Mi voto es para Emiliano (Rella). Él tuvo una actitud conmigo cuando yo fui a preguntar si alguien quería pan y él me dijo ‘callate, que estoy hablando’ y yo le dije ‘no, hablame bien’. No me gustan las faltas de respeto, yo te puedo decir muchas cosas a lo loco, pero no con intención de faltarte el respeto o de pisotearte”, indicó la participante.

“Disculpá por ese día, quizá no tenía un buen día yo, pero no justifica que maltrate o que genere eso”, le respondió Emiliano. El primer nominado de la semana fue Fernando Carrillo, quien se tomó los votos de sus compañeros con mucho disgusto: “Definitivamente, no quiero tener amigos, ¡ninguno! No quiero hacer ningún lazo con nadie”, finalizó.

