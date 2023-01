El Hotel de los Famosos 2: Flor Moyano y Juanma Martino pasaron una noche íntima en la suite

escuchar

El pasado lunes comenzó la segunda temporada de El Hotel de los Famosos (eltrece), el reality que conduce Pampita Ardohain y el Chino Leunis, en el que reconocidas figuras deben convivir al mismo tiempo que realizan pruebas físicas, que las colocan en el lugar de los huéspedes o trabajadores del lugar. De esta forma, viven diversas experiencias con la premisa de consagrarse ganadores y llevarse a su casa la suma de 15 millones de pesos. Pese a que los participantes recién se están conociendo, este miércoles a la noche tuvo lugar el primer encuentro íntimo entre dos de ellos.

Charlotte Caniggia, Rocío Marengo, Mimi Alvarado, Fernando Carrillo, Sebastián Cobelli, Delfina Gerez Bosco, Florencia Moyano, Alejo Ortiz, Martín Coggi, Marian Farjat, Erica García, Emiliano Rella, Enzo Aguilar, Abigail Pereyra, Federico Barón y Juan Martino son los participantes de esta emisión del reality, que atraviesa su primera semana al aire, en plena competencia por el rating con Gran Hermano (Telefe).

En la tercera noche del ciclo, dos participantes decidieron utilizar el beneficio que se ofrece para ocupar una habitación suite, a aquella persona que gane el desafío del día. Juanma Martino se consagró el campeón de la jornada y no dudó en pedirle a Flor Moyano compartir la noche a pura comodidad con el servicio del staff del hotel.

El primer acercamiento en la cama se dio con cierta incomodidad, cuando el hermano de Majo Martino le preguntó a su compañera si podía quitarse la remera y ella respondió negativamente, un tanto avergonzada. El joven indicó que sufría calor. Sin embargo, aquella situación no fue un impedimento para una segunda aproximación.

A corta distancia, los concursantes hablaron sobre sus primeras impresiones respecto del otro. Allí, Flor se mostró un tanto distante debido a la cercanía de su compañero. “Él está muy acaramelado y a mí me pone en una situación bastante incómoda”, expresó frente a cámaras, pero luego la situación cambió de rumbo.

El jugador admitió que sintió una rápida atracción por la influencer y por ello decidió no acercarse a ella. “Cuando te vi eras el que más me llamaba la atención porque me evitabas, me corrías la mirada, te ibas lejos. Yo decía ‘Este chico ¿qué onda?’”, le reveló ella sobre su primera sensación al verlo, ya que él marcó una distancia que generó gran interés en ella.

Entre idas y vueltas, los jugadores se fueron acercando más hasta el momento que se dieron su primer beso. Tras varios minutos en los que intercambiaron mimos, pudieron conciliar el sueño sin dejar de abrazarse. “Quiero ganar el próximo juego para tener otra noche en la suite”, señaló Martino quien redobló la apuesta para poder tener otro momento de intimidad con su compañera.

Por su parte, Mariana Farjat y Federico Barón es la segunda pareja que se conformó a tan solo dos días de iniciado juego. Ellos también intentaron pasar la noche juntos, pero al estar agrupados en distintos equipos, fue la joven quien decidió retirarse de la cama de su compañero para poder dormir más tranquila en su lugar.

