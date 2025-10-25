Así luce hoy Susan Boyle, la mujer que conquistó Got Talent hace 16 años con su imponente voz
La cantante de 64 años fue invitada recientemente a un evento y posó muy distendida ante los fotógrafos; impactó a sus fans con su rotundo cambio de imagen
Más de quince años después de aquella audición que la convirtió en un fenómeno global, Susan Boyle (64) volvió a los titulares de todo el mundo. La cantante reapareció en la alfombra roja de los Pride of Britain Awards con un look completamente distinto al que la hizo reconocible en 2009.
En su cuenta de Instagram, la artista compartió un álbum de fotos del evento, en el que expresó su emoción por “homenajear a tantas personas verdaderamente inspiradoras”. Las imágenes sorprendieron a sus seguidores, que no tardaron en llenar la publicación de comentarios.
Muchos elogiaron su corte de pelo hasta los hombros, alisado y en color rubio, muy diferente a como solía usarlo años atrás. “Te ves hermosa Susan”, “Te ves hermosa y tu cabello se ve fabuloso también” y “Luciendo absolutamente hermosa... y un conjunto tan hermoso”, fueron solo algunos de ellos.
Susan Boyle nació el 1 de abril de 1961 en West Lothian y creció en Blackburn, Escocia, como la menor de nueve hermanos. Su infancia estuvo marcada por la timidez, las burlas y dificultades de aprendizaje. Pero, todo cambió en 2009 cuando se animó a audicionar para la tercera temporada de Britain’s Got Talent y eligió interpretar “I Dreamed a Dream” del musical Les Misérables.
Lo que comenzó como una presentación humilde terminó con una ovación de pie y una de las escenas más virales en la historia de la televisión británica. Aunque no ganó el certamen, su vida dio un giro radical con la publicación de su primer álbum, I Dreamed a Dream, lanzado en noviembre de 2009, el cual vendió más de 10 millones de copias en todo el mundo.
Este fue el puntapié para consagrarse como una gran artista y a lo largo de una década publicó varios discos y superó los 25 millones de ventas globales. También inspiró un musical sobre su vida y fue invitada por el entonces presidente Barack Obama a cantar en el Día de la Independencia de los Estados Unidos. Aunque su éxito fue arrollador, siempre mantuvo un perfil bajo, nunca dejó su casa familiar de Blackburn y se mostró siempre fiel a sus raíces. De hecho, durante un tiempo se alejó de los flashes.
En 2013 fue diagnosticada con síndrome de Asperger, lo que le permitió comprender mejor los desafíos que enfrentó durante su vida. “Nadie me lo dijo. Pensé que tenía una enfermedad más grave y que no podía funcionar correctamente”, contó en declaraciones a The Guardian en aquel momento. Además, habló públicamente sobre su diabetes tipo 2 y el impacto que tuvo la fama repentina tras años de anonimato.
Pero, uno de los dolores más fuertes para la artista fue haberse vuelto exitosa meses después de que su madre muriera, ya que ambas eran muy unidas y durante toda su infancia fue quien la impulsó a seguir su pasión.
“Le prometí a mi madre que haría algo con mi vida. Espiritualmente, ella está conmigo todo el tiempo. Sé que ella habló con alguien de arriba porque de lo contrario no habría tenido esto”, aseguró para dar a entender que desde el más allá su mamá la habría ayudado a triunfar en todo lo que se propusiera.
