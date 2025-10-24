Pampita y Martín Pepa, más unidos que nunca: la foto a pura pasión que causó furor en redes

A casi tres meses de haberse reconciliado luego de aquel impasse de un mes y medio, Carolina ‘Pampita’ Ardohain y Martín Pepa viven su romance a pleno; y así fue que él lo demostró con un posteo a pura pasión.

Martín Pepa y Pampita estuvieron separados un mes

A través de su cuenta de Instagram, en la que acumula 22.300 seguidores y que prefiere mantener como perfil privado, el polista publicó una storie en blanco y negro de una de las visitas de la modelo a la cancha de polo. La imagen habla por sí sola: después de una de las performances del hombre de 45 años, recibe el beso apasionado de su enamorada, quien lo apoya de manera incondicional en su carrera deportiva.

Martín Pepa publicó una romántica foto junto a su enamorada (Foto: Captura Instagram/@martinpepa1)

Pero eso no es todo. El deportista decidió ir por más y musicalizó el momento de la mano de la canción “Master Blaster” de Stevie Wonder. Acto seguido, la conductora replicó el posteo para que sus 8.3 millones de seguidores pudieran verlo.

Una de las razones por las que volvieron a elegirse es porque Pepa se instaló en Argentina, ya que hasta no hace mucho tiempo la pareja mantenía la rutina de viajar en cada ocasión que pudieran verse, lo que terminó desgastando la relación y desencadenó la breve ruptura.

Fue la propia Carolina quien confirmó la novedad en una entrevista para SQP (América TV), ciclo al que fue convocada para hablar del cierre de Los 8 Escalones (El Trece), el cual empezó a presentar tan solo unos meses atrás y cuyas grabaciones terminaron esta semana. Dado que su agenda está más despejada, le preguntaron si pensaba aprovechar para viajar con mayor frecuencia a ver a su novio. ”No, Martín está fijo acá“, aseguró y continuó: ”Hace unos meses que está en la Argentina“.

Carolina Pampita Ardohain contó que Martín Pepa se instaló en Argentina

Cabe recordar que al momento de su reconciliación, Pampita reveló el motivo por el que volvió a apostar a su romance con el polista. “El amor hizo que volviéramos. Nos extrañábamos mucho, teníamos muchas ganas de intentarlo desde otro lugar. Creo que crecimos un montón como pareja con esta distancia de un mes y medio. Y empezando de cero, con mucha ilusión”, expresó y remarcó que estaba decidida a dar vuelta la página de la crisis que vivieron.

Pampita está dispuesta a acompañar a Martín Pepa en su carrera como Polista @phalacroze

“Se dicen muchas cosas siempre, pero la realidad de una pareja solo la conocen los protagonistas y obviamente nos estaba costando imaginarnos un futuro juntos, con los viajes, con las carreras de los dos y que ambos disfrutamos. También países distintos y tener que criar a los chicos en países distintos. Pero bueno, creo que la distancia nos hizo replantearnos y buscar alguna manera para lograr estar juntos y seguir adelante porque había algo profundo, algo en serio que no nos queríamos perder la oportunidad de intentarlo”, continuó convencida.

Pampita contó toda la verdad sobre su reconciliación con Martín Pepa

“No hablamos durante un mes. Y hablamos por otro tema que no era de nosotros y obviamente la conversación terminó decantando en hablar de nosotros. No sabíamos qué le pasaba al otro porque no habíamos estado comunicándonos y el sentimiento era parecido. Nos extrañábamos, nos parecía que no había terminado todo ahí. Inclusive nos habíamos valorado más desde otro lugar. Nos habíamos dado cuenta de muchas cosas”, aseguró sobre la conversación reveladora que tuvo por WhatsApp con su enamorado.