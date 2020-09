El conductor volvió al frente de su programa Basta Baby, contó cómo atravesó la enfermedad y elogió la actitud de los vecinos que impidieron el ingreso de Lázaro Báez al country Ayres del Pilar Crédito: Captura de TV

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 8 de septiembre de 2020 • 08:38

Baby Etchecopar recibió el alta médica después de haber dado positivo en la prueba de coronavirus hace más de una semana. El periodista, que volvió al frente de su programa Basta Baby, contó cómo atravesó la enfermedad y elogió la actitud de los vecinos que impidieron el ingreso de Lázaro Báez al country Ayres del Pilar.

En lo que fue su primer programa luego de pasar 11 días encerrado en su habitación, aunque sin tener síntomas de Covid-19, el conductor habló de la enfermedad y de la actualidad política del país. "Hay tener cuidado y protegerse, porque el Estado no nos cuida. El coronavirus es una enfermedad, pero la verdadera pandemia empieza con K", señaló.

Baby Etchecopar elogió a los vecinos que impidieron el ingreso de Lázaro Báez al country 03:48

Video

El periodista contó que su mujer, Silvina Cupeiro, fue la que comenzó con los síntomas de coronavirus. "La semana pasada mi mujer tenía tos y fiebre, se hisopó, uno le dio negativo y otro positivo. Me fui a hisopar y me dio positivo, desde ese momento en adelante se te juntan los planetas. Todos nos creemos que no te pega pero al de al lado sí, pero me pegó a mí. No sentí nada, ni fiebre. Fui asintomático, pero tenía que cuidarme hasta que pudiera volver a ver a mis compañeros", dijo Etchecopar.

Además, el conductor criticó al Presidente luego del cuestionamiento que hizo sobre la movilización en medio de la cuarentena. "Le aviso a toda la gente que no hagan pulseadas con un gobierno infantil. Que no traten de ganarle a Alberto, porque sería una incoherencia más de Alberto. Traten de ganarle a la vida. Cuídense. Hay que tener cuidado y protegerse porque el Estado no nos cuida. Nos tuvo 180 días en una cuarentena mentirosa. Después lo escucho al tío Alberto que la culpa de lo que nos pasó la tiene la marcha del 17, pero la culpa la tiene usted. Si no hace cagadas, no tenemos que salir a la calle para pedir por justicia", aseguró.

Por otro lado, Etchecopar se emocionó por la iniciativa de las personas que impidieron el ingreso de Lázaro Báez al country Ayres del Pilar. "Hoy me vine muy feliz, hoy es un día de inflexión muy importante, porque el pueblo tiene el poder en la mano. No sabía que el alta venía con este regalo, de ver gente corajuda que se paró adelante de un camión para no dejarlo pasar", manifestó.

"Estoy muy feliz porque quiero que sea el principio de una guerra en paz", expresó. "Abrimos los ojos y no nos dejamos mentir más por ustedes. ¿Sabe una cosa, Alberto? Hay un pueblo de pie. Un pueblo que no los va a dejar pasar como en Pilar, pero con paz. Con tranquilidad. Armando una buena oposición y, si es necesario, contagiándonos un coronavirus para que usted no nos lleve por delante la justicia".

Por último, el periodista sentenció: "Se terminaron los rompecuarentena, Alberto. Los únicos que la rompieron fueron usted y Ginés González García con un proyecto berreta y mediocre de salud, donde hoy hay 10 mil infectados por día. El coronavirus es una enfermedad, pero la verdadera pandemia empieza con K. El verdadero problema es convivir con delincuentes y ladrones de la patria", concluyó.