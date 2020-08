En su programa Baby en el medio, el conductor leyó una carta que le escribió al Presidente con duros cuestionamientos Crédito: Radio Rivadavia

En coincidencia con el aniversario de la muerte del general José de San Martín, la convocatoria al banderazo del 17A tuvo un amplio acatamiento en distintos puntos del país. Luego de que Alberto Fernández cuestionara la movilización en medio de la cuarentena por coronavirus, el conductor Baby Etchecopar le escribió una carta que leyó al aire.

"Ninguno de los que fuimos a la marcha intentamos doblarle el brazo. Tal vez lo más cercano a su anatomía fue querer abrirle las orejas", comienza la carta que Etchecopar le escribió al Presidente y que compartió este jueves en su programa Baby en el medio (Radio Rivadavia). En el texto, el conductor radial y televisivo expresó cuáles fueron los motivos por los que él y los asistentes se convocaron durante la tarde del lunes 17 de agosto.

Sobre el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO), Etchecopar remarcó que la gente está cansada luego de más de 150 días y habló sobre las consecuencias económicas que trae aparejadas. "¿No escucha, estimado Presidente, que hay un país fundido, cansado, agobiado, desilusionado que esperaba lo que prometió y a cambio solo tuvimos 'cientocincuentena'?", cuestionó.

En otro de los párrafos de su carta, el periodista cargó contra distintos funcionarios, dirigentes y sindicalistas con los que mantiene serias diferencias. "Decirle 'no' a la impunidad de la madrastra [por Cristina Kirchner]. No estamos preparados para soportar las insolencias de un 'Moyanito' [por Hugo Moyano] o de un [Luis] D'Elía o de un Aníbal [Fernández], entre otros, o las chicanas pueriles típicas de un viaje de [egresados a] Bariloche de Cafiero III [por el jefe de Gabinete] en líneas de sucesión del virreinato del Estado", enumeró.

La carta que Baby Etchecopar le envió al presidente Alberto Fernández leída por la locutora del programa "Baby en el medio". Crédito: Radio Rivadia 03:06

Hacia el final de su misiva, Etchecopar enfatizó que con la movilización se buscaba impedir el avance sobre la Justicia y, sobre todo, que los jueces determinen la inocencia o culpabilidad de Cristina Kirchner en las numerosas causas en las que está procesada. "Salimos para que la señora vicepresidente [sic] sea juzgada lo antes posible y nos quede en claro si es culpable o inocente, porque la plata se la robaron y, como adultos que somos, no creemos en el Gran Bonete", expresó. Y en sus líneas finales, declaró: "Con todo respeto, señor Presidente, los del otro lado de la grieta no estamos dispuestos a dejarnos dominar por el miedo".

El texto completo de la carta de Baby Etchecopar a Alberto Fernández

Señor Presidente:

Ninguno de los que fuimos a la marcha intentamos doblarle el brazo. Tal vez lo más cercano a su anatomía fue querer abrirle las orejas. ¿No escucha, estimado Presidente, que hay un país fundido, cansado, agobiado, desilusionado que esperaba lo que prometió y a cambio solo tuvimos 'cientocincuentena'?

Señor Presidente, ya somos adultos y nos enteramos que [Juan Domingo] Perón y [Raúl] Alfonsín están muertos. O sea, que somos huérfanos y desamorados y, en líneas generales, no queremos una madrastra [Cristina Kirchner] sospechada de delitos. La calle es nuestra porque la presidencia dura cuatro años, pero el título de ciudadanos es para siempre. Quizás no se dio cuenta que la gente, de tanto estar encerrada, aprendió a salir. Pero como, según usted, salir es un delito, solo lo hacen para cosas muy necesarias como, por ejemplo, decirle 'no' a la impunidad de la madrastra. No estamos preparados para soportar las insolencias de un Moyanito [por Hugo Moyano] o de un [Luis] D'Elía o de un Aníbal [Fernández], entre otros, o las chicanas pueriles típicas de un viaje de [egresados a] Bariloche de Cafiero III [por el jefe de Gabinete] en líneas de sucesión del virreinato del Estado.

Señor Presidente, tal vez esta marcha no le gustó. Me hubiese gustado que sí, para no tener que salir de nuevo, dado que el coronavirus no tiene vacunas y el Estado muchos argumentos. No salimos por la cuarentena. Tampoco por la economía. Tampoco por los gimnasios, ni por nada que pretenda desgastar su gestión de la que aún no tenemos referencia. Salimos para que la señora vicepresidente sea juzgada lo antes posible y nos quede en claro si es culpable o inocente, porque la plata se la robaron y, como adultos que somos, no creemos en el Gran Bonete. Por eso, no me gustaría tener que volver a salir, pero si es necesario creo que la grieta está y es entre los dignos y los indignos. Las mentiras no se sostienen, mucho menos cuando se dicen todas juntas el mismo día. Y los versos ya los escuchamos todos.

Con todo respeto, señor Presidente, los del otro lado de la grieta no estamos dispuestos a dejarnos dominar por el miedo, los Moyano o los fantasmas del pasado. No queremos doblarle el brazo; trate de no querer doblarnos la dignidad, la libertad, la patria, la justicia, porque, esta vez, la gente que paga impuestos, trabaja dignamente y nunca vio un bolso con dólares como único patrimonio tiene la calle y le pertenece. Con todo respeto,

Baby Etchecopar.