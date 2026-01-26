Bad Bunny en Argentina: cuánto salen las nuevas entradas que ya están a la venta
La organización del evento habilitó ubicaciones inéditas para las funciones de febrero en River; la preventa comenzó este lunes 26 de enero
- 3 minutos de lectura'
El cantante puertorriqueño Bad Bunny sumó nuevas localidades para sus presentaciones en el estadio de River Plate los días 13, 14 y 15 de febrero. La productora DF Entertainment habilitó estos tickets adicionales tras un ajuste en la configuración del escenario para la gira DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour, debido a la demanda masiva de entradas.
¿Cuáles son los precios de los nuevos sectores para Bad Bunny?
La productora DF Entertainment anunció la novedad mediante sus redes sociales con precisiones sobre la disposición del campo. La empresa comunicó: “Nuevos sectores y localidades a la venta. Debido a la configuración del show, se habilita la venta de nuevos sectores: Los Vecinos, Stage A y Stage B. También vas a encontrar nuevas entradas disponibles en todas las ubicaciones. ¡Prepárense para un baile inolvidable!”.
Los precios para el resto de las ubicaciones del estadio son los siguientes:
- Stage A: $420.000
- Stage B: $420.000
- Los Vecinos: $400.000
- Plateas San Martín y Belgrano preferenciales: $370.000
- Campo delantero: $350.000
- Platea Sívori media: $240.000
- Plateas San Martín y Belgrano altas: $225.000
- Campo general: $175.000
- Platea Sívori alta: $120.000
“Con Debí tirar más fotos World Tour, Bad Bunny sumergirá por completo al público en su mundo, celebrando la esencia y cultura de las raíces puertorriqueñas. Esta gira marca el regreso del aclamado artista a Europa por primera vez desde 2019, a Latinoamérica por primera vez desde que se convirtió en el artista de gira más destacado en 2022 con su World’s Hottest Tour, y a países como Australia, Brasil, Japón y más, por primera vez en su carrera”, explicaron desde su productora.
Cronograma de venta
El acceso a los pases ocurre de forma virtual a través del portal All Access. Este lunes 26 de enero a las 12:00 ya comenzó la preventa exclusiva para clientes de BBVA con tarjetas VISA, quienes cuentan con prioridad para elegir sus lugares. La instancia para el público general con todos los medios de pago disponibles abre a las 16:00 del mismo día.
La entidad bancaria ofrece condiciones especiales para sus usuarios en ambas etapas del proceso comercial. Los compradores con tarjetas del BBVA disponen de hasta 12 cuotas sin interés para financiar el valor total de los tickets.
Agenda de recitales en el estadio de River Plate para 2026
El estadio de Núñez mantiene una agenda cargada de eventos musicales para el primer semestre del año. Bad Bunny ocupa el lugar de primer artista de la temporada en ese predio y la programación continúa más de un mes después con la presencia de una banda histórica del rock internacional. AC/DC tiene tres funciones programadas para los días 23, 27 y 31 de marzo con todas sus localidades agotadas.
La música argentina también tiene un lugar destacado en el cronograma del Monumental, con la presentación de Lali Espósito los días 6 y 7 de junio en el marco de su tour actual. La cantante interpreta los temas de su disco NO VAYAS A ATENDER CUANDO EL DEMONIO LLAMA.
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.
