Bad Bunny en Argentina: cuándo salen a la venta las nuevas entradas y cuánto cuestan

El furor por Bad Bunny en Argentina llegó a un punto extremo y la organización decidió habilitar nuevos sectores y más entradas para los fanáticos. De esta manera, sus shows agotados del 13, 14 y 15 de febrero en el estadio Monumental de River Plate se volverán a habilitar para la venta de más tickets en el portal All Access.

A través de sus redes sociales, la productora DF Entertainment anunció la llegada de más entradas para los recitales de Bad Bunny en River Plate: “Nuevos sectores y localidades a la venta. Debido a la configuración del show, se habilita la venta de nuevos sectores: Los Vecinos, Stage A y Stage B. También vas a encontrar nuevas entradas disponibles en todas las ubicaciones. ¡Prepárense para un baile inolvidable!”. Así, más fanáticos del cantante puertorriqueño podrán disfrutar del DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour, con el cual hará historia como el primer artista latino en presentarse en estadios a nivel mundial, lo que incluye a Latinoamérica, Europa y Australia, entre otros.

Bad Bunny decidió habilitar nuevos sectores y localidades para sus shows X (@dfallaccess)

En cuanto a la venta de entradas para estos shows, primero habrá una preventa exclusiva del BBVA con VISA el lunes 26 de enero a las 12:00 h, mientras que la general con todos los medios de pago se habilitará a partir de las 16:00 h. En ambas etapas, los clientes del mencionado banco tendrán hasta 12 cuotas sin interés. Los precios, sin incluir cargos por servicio, serán los siguientes:

Stage A: $420.000 .

. Stage B: $420.000 .

. Los Vecinos: $400.000 .

. Plateas San Martín y Belgrano preferenciales: $370.000 .

. Campo delantero: $350.000 .

. Platea Sívori media: $240.000 .

. Plateas San Martín y Belgrano altas: $225.000 .

. Campo general: $175.000 .

. Platea Sívori alta: $120.000.

Los precios de las entradas para los recitales de Bad Bunny X (@dfallaccess)

Bad Bunny será el primer artista en presentarse en el estadio de River Plate en 2026, mientras que las siguientes funciones llegarán más de un mes después con la banda AC/DC, que también tiene tres fechas agotadas y programadas para el 23, 27 y 31 de marzo. A mediados del año, específicamente el 6 y 7 de junio, será turno de Lali Espósito, una de las artistas argentinas del momento, que se presentará en el marco de la continuidad de la presentación de su álbum NO VAYAS A ATENDER CUANDO EL DEMONIO LLAMA.