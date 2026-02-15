Video: César “Banana” Pueyrredón reversionó una canción de Bad Bunny y se viralizó en las redes

César “Banana” Pueyrredón se sumó a la ola frenética por Benito Antonio Martínez Ocasio, conocido como Bad Bunny, tras la presentación que hizo en el Super Bowl hace una semana y en medio del tour por la Argentina, con tres shows en el estadio Monumental. El artista, famoso por sus temas románticos, reversionó el hit “Tití me preguntó” y rápidamente se volvió viral en las redes sociales, sitio en el que despertó el apoyo de los usuarios.

Durante su paso por Olga, Banana se sentó frente al piano y como suele acostumbrar, interpretó algunos temas reconocidos, hasta que sorprendió a todos con la canción del puertorriqueño en modo homenaje por su estancia en nuestro país.

Banana Pueyrredón interpretó una canción de Bad Bunny y se volvió viral (Fuente: Instagram/@olga)

Su interpretación, en el programa Soñé que volaba, enamoró a más de uno por el contraste melódico y su voz particular, la cual siempre se asocia a otros ritmos musicales.

“Un grande”, “ídolo indiscutido”; “Así es otra cosa”; “El potasio que necesita tu vida”; “Césa ‘Banana’ Pueyrredón” y “Hermoso”, fueron algunos comentarios que recibió el artista de parte de los espectadores de Olga una vez que el reel se publicó en las redes.

La reacción de los usuarios ante la canción que interpretó Banana Pueyrredón (Fuente: Instagram/@olga)

César Pueyrredón y el volantazo de su vida

A sus 73 años, Banana dio un giro en su carrera de más de cinco décadas al frente de la composición de música y cantante. En el 2025 se abrió camino como actor en la obra teatral La llamada, la cual se convirtió en un éxito en Buenos Aires y que se trasladó durante la temporada de verano a Mar del Plata, ciudad en la que recibió la nominación a siete premios Estrella de Mar.

El presente actoral de Pueyrredón lo muestra en una realidad diferente a la que su público fiel acostumbra a verlo. Allí tuvo llegada a diferentes generaciones y como sucedió con su paso por Olga, esa sorpresa por verlo en un nuevo rol conquistó a más personas.

César Banana Pueyrredón dio un giro en su carrera durante el 2025 y se lanzó como actor en La llamada

Durante años su nombre fue sinónimo de romanticismo por las canciones que llevan su firma, como “Conociéndote”. Tal es así que en una entrevista reciente que ofreció para LA NACION, Pueyrredón se refirió al especial por San Valentín que hizo en el Teatro Astros el 14 de febrero y reflexionó sobre su música: “Soy consciente y me pone feliz que con mis canciones haya pasado algo, que la gente se haya conmovido. Uno busca que eso suceda, que la canción deje el nido y se instale en el corazón de los que la escuchan, que provoque la emoción, para eso estamos. Cuando me dicen: ‘Nos casamos con tus canciones’ o ‘Conocí a mi mujer gracias a vos’ es muy lindo”.

Acerca de la obra en la que se lanzó como actor, se trató de un musical de culto español, de Los Javis. En la trama, una de sus protagonistas se enamora de una monja y otra, directamente de Dios. Así son las cosas. Todo esto sucede entre canciones de Whitney Houston, bailes tecno latinos y consumo de drogas sintéticas.

Flor Jazmín Peña, Juli Castro, Leticia Siciliani y Mariano Saborido conforman el resto del elenco. La yapa la complementa justamente Banana Pueyrredón, en donde interpreta dos temas de Houston: “I Will Always Love You”y “I Have Nothing”. Se estrenó en agosto del 2025 y se despidió a fines de noviembre para hacerla en Mar del Plata.