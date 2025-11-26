El Puma Rodríguez dio su versión y explicó por qué lo bajaron de un avión: “Me echaron como un delincuente”

El artista José Luis “Puma” Rodríguez difundió este martes un extenso video para esclarecer los hechos que derivaron en su descenso forzado de un vuelo comercial que partía desde Quito hacia Miami. El intérprete relató la discusión que mantuvo con el jefe de cabina de American Airlines debido a la ubicación de su equipaje de mano médico e hizo énfasis en su condición de salud como paciente trasplantado, Así, cuestionó la falta de empatía del personal a bordo.

Cómo se originó la disputa en la cabina

El incidente comenzó minutos antes del despegue, luego de un concierto que el músico brindó en la capital ecuatoriana. Según su relato, abordó la aeronave tras una noche sin dormir para cumplir con el itinerario de las 5 de la mañana.

Rodríguez se ubicó en su asiento habitual y colocó debajo del mismo un bolso con medicinas esenciales para su tratamiento. El conflicto se desató cuando el jefe de cabina, identificado por el cantante como Ángel Coronado, le ordenó retirar el equipaje de ese lugar.

Rodríguez explicó que el altercado comenzó por la ubicación de un bolso con sus medicinas de trasplante Captura

El artista intentó explicar la necesidad de tener sus fármacos al alcance ante cualquier eventualidad de presión arterial o para las tomas programadas de sus inmunosupresores. Ante la negativa rotunda del auxiliar de vuelo, el pasajero accedió a guardar el bolso en el compartimento superior con la ayuda de otro viajero. La situación parecía resuelta hasta que el cantante emitió una opinión en voz baja sobre el episodio.

Cuál fue la frase que detonó la expulsión

Rodríguez admitió que, tras acatar la orden, calificó la actitud del empleado como una “pendejada”, término que en su léxico refiere a una tontería o algo simple de resolver. Una segunda asistente de a bordo escuchó el comentario y se lo comunicó a Coronado. El jefe de cabina interpretó las palabras como una ofensa grave y le notificó al artista su intención de hablar con el capitán para evaluar su permanencia en el vuelo.

El Puma Rodríguez fue bajado de un vuelo con destino a Miami

La intervención de la máxima autoridad de la nave no calmó los ánimos. El “Puma” se acercó a la cabina de mando para exponer su condición médica y solicitar comprensión. La respuesta del piloto fue tajante. El comandante se negó a escuchar los argumentos del pasajero y delegó la autoridad total de la decisión en el personal de servicio, quienes ya habían determinado la expulsión.

El pedido de disculpas y el descenso

Frente a la inminente orden de desembarque, Rodríguez intentó revertir la situación. El cantante aseguró que pidió perdón en tres oportunidades tanto a Coronado como a la asistente involucrada. Se dirigió a ellos con humildad y les advirtió sobre el daño físico que le causaría bajar del avión en su estado de agotamiento y sin “turbina”, en referencia a su falta de energía.

El capitán, según describió el artista, emitió un grito tan potente para ordenar su salida que le provocó una molestia auditiva temporal en el oído derecho. Rodríguez debió abandonar la aeronave acompañado por su director musical, Hilberto Ferrer, quien se bajó voluntariamente en solidaridad.

El músico de 82 años aseguró que pidió disculpas tres veces antes de ser expulsado del avión Captura de Pantalla

El empresario Ramiro Córdoba acudió al aeropuerto para asistir al músico, quien debió trasladarse nuevamente a un hotel en la ciudad para esperar un vuelo nocturno.

Las consecuencias y el reclamo público

El intérprete de 82 años expresó su profundo malestar por el trato recibido tras décadas de elegir esa compañía aérea para sus traslados. Manifestó sentirse vejado y humillado por la situación. En su descargo, remarcó la injusticia de que una sola persona con poder de decisión pueda afectar de tal manera a un pasajero con necesidades médicas específicas.

Rodríguez utilizó sus cuentas en Instagram y Facebook para cerrar el tema y evitar especulaciones. Exigió una disculpa formal por parte de American Airlines y solicitó que se revisen los protocolos de atención para personas trasplantadas o con condiciones de salud delicadas. El artista concluyó su mensaje con un agradecimiento a la prensa y a sus seguidores por la preocupación demostrada ante el incidente.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.