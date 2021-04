Barby Franco reveló un conmovedor detalle del baby shower de Pampita: “Dijo algo de Blanca”

Hace una semana, Pampita Ardohain celebró su baby shower, mientras cursa el sexto mes de embarazo. Como era de esperar, asistieron sus más íntimas amigas a la reunión. Barby Franco fue una de ellas y acompañó a la modelo en la emotiva tarde llena de regalos y recuerdos. En este sentido, la panelista reveló un especial detalle del festejo: “Dijo algo re lindo sobre su embarazo y sobre Blanca”, en referencia a la hija de Pampita y Benjamín Vicuña, que murió el 8 de septiembre de 2012 cuando tenía seis años.

En diálogo con Hay que ver (El Nueve), la conductora Denise Dumas le pidió que contara algunas anécdotas del íntimo baby shower y Franco sorprendió con su respuesta: “Pasó de todo, pasamos por todos los estados de ánimo. Por momentos estábamos todas muy contentas, y después estábamos llorando”.

“En un momento ella dijo algo re lindo sobre su embarazo y sobre Blanca y nos pusimos todas a llorar. Estuvo re lindo”, aseguró. Aunque los panelistas del ciclo quisieron saber cuáles fueron las palabras de la conductora de Pampita Online (Net TV) sobre su hija, Franco prefirió respetar la privacidad de su amiga y dejar aquel instante resguardado para la familia.

Barby Franco y gran parte del equipo de Pampita Online asistió al baby shower de la modelo Instagram Stories @pampitaoficial

Pampita suele homenajear cada 8 de septiembre a Blanca Vicuña a través de las redes sociales, con sentidas palabras sobre el dolor con el convive día a día. El año pasado conmovió a todos con su tierna dedicatoria: “Blanquita hermosa, llena de magia, cierro mis ojos y escucho tu risa contagiosa, te veo bailando y girando con esos ojitos negros llenos de luz, tu pelo largo al viento, ¡y esa cara llena de alegría!”.

“Ahora la que me abraza en las noches sos vos. Blanca, hijita amada, Siempre en mi corazón”, cerró en el posteo. Un tiempo atrás, en noviembre de 2019, cuando se casó con Roberto García Moritán, también emocionó a los invitados al contar que le había pedido a su hija que “le mandara ese amor que tanto esperaba”, y unas semanas más tarde conoció al empresario gastronómico con el que ahora espera una niña.

La conmovedora respuesta de Pampita Ardohain sobre el lado de su vida que la gente menos conoce

En marzo último Leonardo Sbaraglia le hizo una pregunta a la modelo que sorprendió a todos: “¿Cuál es esa Carolina que no apareció tanto en los medios?”. A corazón abierto, Pampita hizo una referencia indirecta al mayor dolor de su vida: “Nunca me sentí una abanderada de ciertas cosas, de tener que representar a otras personas. Eso me lo guardé para mí, para la intimida, y conocen una parte súper linda de mí, pero hay todo un lado difícil y duro del día a día, que no saben lo que es estar en esos zapatos”.

LA NACION