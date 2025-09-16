Benjamín Vicuña habló sobre lo difícil que es estar lejos de sus hijos y la distancia con Turquía

Si alguna vez existió una tregua entre María Eugenia ‘la China’ Suárez y Benjamín Vicuña, ahora es cosa del pasado. El vínculo entre la expareja está más tensas que nunca. La bomba explotó cuando el actor le negó a la actriz el permiso para que sus dos hijos menores, Magnolia (7) y Amancio (5), salieran del país. Si bien al final llegaron a un acuerdo, ella lo acusó de mal padre y de tener adicciones. Ahora los menores están en Estambul junto a su madre, su pareja Mauro Icardi y su hermana Rufina (12). En las últimas horas, Vicuña reflexionó sobre lo difícil que es estar lejos de sus hijos y se refirió al rumor de que los niños puedan ser escolarizados en Turquía.

En la emisión del lunes 15 de septiembre de Intrusos (América TV) compartieron una nota con Benjamín Vicuña en la que, además de referirse a su nominación al premio Marín Fierro en la categoría de Mejor actor de ficción por su trabajo en Terapia alternativa (Disney +), una serie que coprotagonizó con la China Suárez y Carla Peterson, habló justamente de cómo es estar lejos de sus dos hijos menores, quienes llevan varios días instalados en Estambul.

Benjamín Vicuña junto a sus hijos (Foto: Instagram @benjaminvicuna.ok)

“Es difícil adaptarse y acomodarse a esta nueva vida, pero bueno, pero haciendo lo posible por entender y acoplarme a la nueva forma”, reflexionó Vicuña. A partir de esto le preguntaron si era verdad o solo un rumor que los niños iban a ser escolarizados en Turquía. “Me da como mucha cosa estar hablando de ciertas cosas que no deberían llegar a esta instancia, pero la verdad que no... fue una sorpresa... no lo sé”, comentó. Días atrás, en DDM (América TV) indicaron que la actriz habría averiguado para inscribir a sus hijos en una escuela de Estambul y que Vicuña se habría contactado con su abogado. “Hubo averiguaciones para anotar a los pibes en una escuela o por lo menos para que tengan un sistema o un apoyo escolar”, comentó Guido Záffora.

Con respecto a este tema, Vicuña también añadió: “No hay nada tan grave al respecto. Trato de desdramatizar, de entender que lo importante pasa por otro lado, de adaptarme a estas cosas y tratar de encontrarle un orden pronto, por el bien de mis hijos y por el de todos los que estamos acá”.

La China Suárez se encuentra en Estambul con sus tres hijos y Mauro Icardi (Foto: Instagram @sangrejaponesa)

En este sentido, el actor hizo énfasis que se instaló en la Argentina por sus hijos. Además de Magnolia y Amancio, es padre de Blanca (fallecida en 2012), Bautista, Beltrán y Benicio, fruto de su relación con Carolina ‘Pampita’ Ardohain. “Me vine a vivir a Argentina por mis hijos, eso no es ninguna novedad, es un hecho, es real y este nuevo orden de cosas me hace pensar mucho y me hace planificar, pero es todo demasiado reciente”, reflexionó.

"Es difícil adaptarse y acomodarse a esta nueva vida", sostuvo Benjamín Vicuña sobre la distancia con Magnolia y Amancio Instagram: @sangrejaponesa

Durante la charla con la prensa, también le preguntaron si era verdad que se casó con Eugenia Suárez. Este rumor surgió en enero cuando un documento advertía que la actriz era “divorciada”. Según trascendió, el supuesto matrimonio se habría celebrado en 2021 y el novio habría sido Vicuña. Sin embargo, el involucrado dijo que nunca pasó por el altar: “No me casé nunca en mi vida”.

Por último, le comentaron que Suárez compartió en sus redes sociales varios videos enseñándole a sus hijos a contar y leer en turco. “No los vi, pero mis hijos son hermosos, así que, qué te puedo decir”, sentenció Vicuña.