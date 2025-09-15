Rufina Cabré aprendió a contar en turco y La China Suárez lo celebró con un video

María Eugenia “La China” Suárez compartió en las historias de Instagram diferentes videos en los que exhibió cómo su hija Rufina Cabré -fruto de su antigua relación con Nicolás Cabré-, aprendió a contar en turco. Además, adelantó que sus otros dos pequeños, Magnolia y Amancio Vicuña -de su noviazgo con Benjamín Vicuña-, se sumaron a las clases.

Hace más de un mes que Suárez convive con sus hijos en Estambul mientras Mauro Icardi se desempeña como delantero del club Galatasaray. En el tiempo libre que tienen, los cuatro aprenden el idioma del país para amoldarse a las costumbres y cultura por el tiempo que el argentino juegue al fútbol allí.

Rufina Cabré empezó a estudiar turco y la China Suárez lo expuso en las redes sociales (Fuente: Instagram/@sangrejaponesa)

En una primera foto, la China apareció con Rufina en el comedor de su casa con un pijama encima. A la vez, la niña de 12 años posó al lado de su madre con un cuaderno entre las manos. “Aprendiendo turco”, describió la actriz y agregó un emoticono de corazón.

Luego grabó a Rufina al tiempo que ella dijo: “¿Hasta cuánto sé contar en turco?”. Y como una prueba para sí misma comenzó a pronunciar uno por uno los números y así llegó hasta el 27.

Luego tocó el turno de Amancio, quien entre los brazos de Suárez también participó del reto, solo que alcanzó a pronunciar unos pocos dígitos. Entonces, la actriz le consultó cómo se dice “te quiero mucho o te amo” y el niño respondió lo correcto. Acto seguido, su madre lo besó en la cabeza. Incluso aprendió a saludar y preguntar: “¿Cómo estás?”.

Amancio Vicuña demostró que puede saludar en turco y decir "te quiero"

Por último, Magnolia demostró que también podía contar en turco y llegó hasta los primeros cinco números con ayuda de su hermana Rufina, que desde atrás de la cámara le dictaba.

De esta manera, Suárez expuso que a pocas semanas de estar en Turquía, los pequeños avanzaron con sus clases de idioma y que lentamente aprenden lo básico para comunicarse en una sociedad muy distante a la argentina.

Magnolia Vicuña igualó a sus hermanos y demostró que sabe contar en turco

Lo cierto es que la serie de videos de la ex Casi Ángeles no fueron en vano, sino un guiño a un escándalo que se destapó la semana pasada y que compromete la educación de sus tres hijos, en especial los de Magnolia y Amancio. Según deslizó Mariana Fabbiani en DDM (América TV), Suárez habría roto el acuerdo con Vicuña de respetar una crianza compartida entre Estambul y Buenos Aires, y habría inscripto a los pequeños en una escuela turca.

“Según se supo, la actriz inscribió a sus hijos en una escuela en Turquía y dicen del lado de Benjamín Vicuña que esto no puede ser real, porque si fuese real estaría faltando al acuerdo que tiene”, sostuvo la conductora.

En sintonía, Guido Záffora desarrolló la información: “Entre ellos no hay diálogo y lo que intentan los abogados por estas horas es generar un diálogo, aunque sea escueto, aunque sea un sí o un no“. Y continuó: “Lo que me dicen es que no hay tal escolarización, pero hubo averiguaciones. Eso es lo que se enteró Vicuña, quien llamó a su abogado… Hubo averiguaciones para anotar a los chicos en una escuela o por lo menos para que tengan un sistema o un apoyo escolar”.

El nuevo conflicto que tendrían la China Suárez y Benjamín Vicuña por sus hijos

En tanto, Tatiana Schapiro reveló cuándo es que los niños regresarían a la Argentina. “El dato que tengo es que vuelven el 19 de septiembre, pero que ellos estuvieron yendo a un colegio mientras están allá para aprovechar el tiempo. No que sea una escolarización”, indicó.

Por último, desde el programa que conduce Fabbiani señalaron que Vicuña estaría “furioso” por la decisión de Suárez, pese a que no fue una escolarización como tal, sino una educación particular. De concretarse el aparente ingreso a una escuela en Estambul, impediría que Magnolia y Amancio viajen seguido, según el pacto que firmaron junto a sus abogados.