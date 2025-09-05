El nuevo conflicto que tendrían la China Suárez y Benjamín Vicuña por sus hijos

La relación entre María Eugenia ‘la China’ Suárez y Benjamín Vicuña tuvo un nuevo quiebre a principios de julio, cuando la actriz realizó un contundente posteo en el que apuntó contra su ex, después de que este le revocara el permiso para llevarse a sus hijos de visita a Turquía. Aunque las aguas parecían estar tranquilas, ella habría tomado una decisión que desataría un nuevo escándalo.

Benjamín Vicuña y María Eugenia Suárez en tiempos felices (Foto: Redes Sociales)

Pese a que llegaron a un acuerdo para que Magnolia y Amancio pudieran dividir sus días entre Estambul -donde vive Eugenia junto a Mauro Icardi- y Buenos Aires, la ex Casi Ángeles tendría intenciones de anotar a los dos menores a una escuela en Estambul. “Según se supo, la actriz escribió a sus hijos en una escuela en Turquía y dicen del lado de Benjamín Vicuña que esto no puede ser real, porque si fuese real estaría faltando al acuerdo que tiene”, contó Mariana Fabbiani este viernes en DDM (América TV).

La China Suárez habría escolarizado en Turquía a los dos pequeños que tuvo con Vicuña (Foto: Captura TV)

En ese sentido, Guido Záffora desarrolló la información: “Entre ellos no hay diálogo y lo que intentan los abogados por estas horas es generar un diálogo, aunque sea escueto, aunque sea un sí o un no“. Y continuó: “Lo que me dicen es que no hay tal escolarización, pero hubo averiguaciones. Eso es lo que se enteró Vicuña, quien llamó a su abogado... Hubo averiguaciones para anotar a los pibes en una escuela o por lo menos para que tengan un sistema o un apoyo escolar”.

Al escuchar a su compañero, Tatiana Schapiro reveló cuándo es que los menores regresarían a la Argentina. “El dato que tengo es que vuelven el 19 de septiembre, pero que ellos estuvieron yendo a un colegio mientras están allá para aprovechar el tiempo. No que sea una escolarización”, indicó.

Por su parte, Martín Candalaft explicó el motivo por el que Suárez tomó la determinación, pero sin el consentimiento de su expareja: “Es para no perder el inglés. Ella los anotó por 20 días en el colegio de allá, es un apoyo escolar. Ella dice que le pareció un tema menor, que era una actividad más y que no hacía falta avisar”.

La China Suárez vive en Turquía junto a Mauro Icardi (Foto: Instagram/@sangrejaponesa)

“Vicuña se entera por sus hijos de este apoyo escolar, que no es una escolarización”, contó Záffora. “Estaban bastante inquietos con esta información, sobre todo el abogado de Benjamín Vicuña. Ellos decían: ‘En caso de que los haya escolarizado y que están inscriptos en un colegio, están faltando al acuerdo que nosotros teníamos’. Del otro lado dicen: ‘Fue una clase de apoyo nada más, por 20 días’“, agregó Candalaft.

Por último, Guido volvió a referirse al vínculo entre la China y su exmarido: “La situación es muy tensa. Vicuña está furioso e intenta calmar los ánimos, pero no lo consigue”. Aunque él prefiere no hablar del tema, en una entrevista reciente con la revista chilena Velvet rompió el silencio.

El fuerte descargo de Benjamín Vicuña contra la China Suárez (Video: América TV)

“Es lamentable lo que está pasando. Con ella, estando separados, tuvimos durante años un arreglo armónico, flexible, de entendimiento, de cariño y de respeto. Hoy nos toca atravesar esta situación dolorosa... pero voy a seguir apostando por el entendimiento entre adultos, por el bien de los niños”, sentenció Vicuña en esa nota.